Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Gündem
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Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Üç Kız Kardeş Serdar karakterini canlandıran Vural Şahanoğlu kimdir dizi severler tarafından merak edildi. Peki, Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Sinema ve film oyuncusu Vural Şahanoğlu kimdir merak ediliyor. Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Dönüş ve Derya'nın okuldan arkadaşları, Dönüş'ün ilk ve tek aşkı. Serdar da Dönüş'e aşık olmasına rağmen gençliklerinde birbirlerine açılamayacaklar, Serdar Üniversite okumak için Ayvalık'tan ayrılınca yıllarca birbirlerinden ayrı kalacaklardır.

Serdar karakterini "Vural Şahanoğlu" canlandırmaktadır.

Vural Şahanoğlu 1996 İstanbul doğumludur. Dizi ve film oyuncusu olan Vural Şahanoğlu'nun ilk dizisi Üç Kız Kardeş'tir. Üç Kız Kardeş dizisinde Serdar karakterini canlandırmaktadır. Vural Şahanoğlu, 'Sen Yaşamaya Bak' filminde de rol almıştır.

Haberler.com - Gündem

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