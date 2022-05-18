Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler

Sinema ve film oyuncusu Vural Şahanoğlu kimdir merak ediliyor. Vural Şahanoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Vural Şahanoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SERDAR KİMDİR?

Dönüş ve Derya'nın okuldan arkadaşları, Dönüş'ün ilk ve tek aşkı. Serdar da Dönüş'e aşık olmasına rağmen gençliklerinde birbirlerine açılamayacaklar, Serdar Üniversite okumak için Ayvalık'tan ayrılınca yıllarca birbirlerinden ayrı kalacaklardır.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SERDAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Serdar karakterini "Vural Şahanoğlu" canlandırmaktadır.

VURAL ŞAHANOĞLU KİMDİR?

Vural Şahanoğlu 1996 İstanbul doğumludur. Dizi ve film oyuncusu olan Vural Şahanoğlu'nun ilk dizisi Üç Kız Kardeş'tir. Üç Kız Kardeş dizisinde Serdar karakterini canlandırmaktadır. Vural Şahanoğlu, 'Sen Yaşamaya Bak' filminde de rol almıştır.

Haberler.com - Gündem