28 Şubat davasında müebbet hapis alan Vural Avar hakkında merak edilenler var. Emekli korgeneral olan Vural Avar'ın kim olduğu ve sağlık durumu merak ediliyordu. Bugün gelen vefat haberi üzerine vatandaşlar Vural Avar kimdir? Vural Avar neden, ne zaman öldü? sorularına yanıt aradı.

Sincan F Tipi Cezaevi'nde müebbet hapis cezası alan emekli korgeneral Vural Avar'ın ölüm haberinin üzerine vatandaşlar Vural Avar kimdir? Vural Avar neden, ne zaman öldü? sorularını araştırdı. Merak edilen isimlerden biri olan Vural Avar hakkındaki detaylar haberimizde.

VURAL AVAR NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

28 Şubat davası nedeniyle müebbet hapis cezası alan emekli korgeneral Vural Avar dün akşam saatlerinde Sincan F Tipi Cezaevi'nde odasında hayatını kaybetti. Bir süredir demans hastalığı ile uğraşan korgeneralin bir zaman önce de kaburgası kırılmıştı.