Vücutta kaşıntı neden olur? Kaşıntıya ne iyi gelir?

Birçok nedenden meydana gelen kaşıntı günlük yaşantımızı zorlaştırırken bir yandan rahatsız edicidir. Çoğumuzun sık aralıklarla yaşadığı kaşıntının nedenleri arasında fazlaca unsur vardır. Kaşıntı yaşadıkça sebebini anlamaya çalışırız bu nedenle internetten araştırırız. Sizler için kaşıntıya neden olabilecek nedenleri araştırdık. Kaşıntı neden olur? İşte detaylar…

Kaşıntı olarak da bilinen cilt dezenformasyonu, cilt hücrelerinin veya ciltle ilişkili sinir hücrelerinin tahrişinden kaynaklanan genel bir histir. Cildimizi koruyabilme amaçlı bağışıklık sistemimiz, zararlı maddeleri uzaklaştırmak için histamin salgılar. Gün içerisinde sürekli yaşadığımız ve bizi rahatsız eden kaşıntıyı meydana getiren nedir? Kaşıntının nedenleri nedir?

VÜCUTTA KAŞINTI NEDEN OLUR?

Tıpta pruritus adına sahip olan kaşıntı, birçok sebepten kaynaklı meydana gelir. Gün içerisinde vücudumuzun bir alanını kaşırken buluruz kendimizi ve işlerimizi yapmakta zorlanırız. Kaşıntı bir dürtüdür. Kaşıntıya neden olan şeyler deri hastalıkları, alerji olabilir. Bunun yanında karaciğer ve böbreklerle ilgili problemlerden kaynaklı da olabilmektedir. Bir diğer etken ise böcek ısırması, stres, mantar ihtimalleridir.Bunun çözümü için uzman doktora görünmek gerekir. Alerjide kaynaklı oluşan bir kaşıntı ise yapılan alerji testi sayesinde çözüm bulunabilir. Dermatolojik olarak ise egzama, uyuz, kuru ciltten kaynaklı kaşıntı yaşayabilirsiniz. İç hastalıklar olarak da böbrek yetmezliği, sarılık, sirozdan dolayı olabilir.

KAŞINTI NASIL GEÇER?

Bizi rahatsız eden kaşıntıya iyi gelen bazı şeyler vardır. Bunlardan bazıları;

• Soğuk su veya buzu kaşıntı olan bölgeye uygulamak

• Soda ile suyu karıştırıp bölgeye uygulamak

• Limonu 15 dakika kaşıntı olan bölgeye sürün

• Yulaf ile suyu karıştırarak bölgeye uygulamak

• Aloe vera

• Karanfil yağı

Kaşıntınız alerji kaynaklı ise ilaç tedavisi görülebilir.

KAŞINTILAR HANGİ HASTALIKLARDAN KAYNAKLI OLUR?

Eğer kaşıntınız geceleri uyurken fazlalaşıyorsa deri enfeksiyonu olabilirken yatak çarşaflarınız kaynaklı da olabilir. Kaşıntınızın yanında su içme miktarınız da artıyor ise diyabet hastalığından kaynaklı olabilir. Kaşıntınıza çarpıntı da ekleniyorsa hipotiroidi olabilir, tiroit bezinin normaldan fazla aktif olmasından kaynaklanır. Kaşıntı ve kırmızı kabarcık lekeleri varsa kurdeşen olma ihtimali vardır. Fakat bunları öğrenmek için en doğru yöntem uzman doktora görünmektir. Doktorunuz neyden kaynaklı olduğunu ve nasıl bir tedavi izlemeniz gerektiğini size uygulayacaktır. Kaşıntının teşhisi kan testi, göğüs röntgeni ve karaciğer- tiroid testleri ile koyulabilir.

Önemli not: Tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.