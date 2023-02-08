İnternetin yavaşlamasıyla beraber Sanal Özel Ağ olarak da bilinen VPN, son günlerde sıklıkla araştırılan konulardan biri haline geldi. Arama motorlarında VPN nedir? VPN ne işe yarar? VPN nasıl kullanılır? soruları aratılıyor. VPN hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İnternet kullanıcılarının merakla araştırdığı konulardan biri olan VPN hakkında merak edilen birçok detay var. Arama motorlarında VPN nedir? VPN ne işe yarar? VPN nasıl kullanılır? VPN bağlantı çeşitleri nelerdir? soruları aratılıyor. Peki, VPN nedir?

VPN NEDİR?

Sanal özel ağ ya da VPN (Virtual private network), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan İnternet teknolojisi. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir. Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. VPN üzerinden bir ağa bağlanan kişi, o ağın fonksiyonel, güvenlik ve yönetim özelliklerini kullanmaya da devam eder. VPN'in en önemli iki uygulaması OpenVPN ve IPsec'dir.

VPN istemcisi, İnternet üzerinden bağlantı kurmak istediği kaynakla sanal bir noktadan-noktaya (point-to-point) bağlantı kurar, kaynak ya da uzaktan erişime geçmek istediği sunucu kimlik bilgilerini kontrol eder ve doğrulama sonrasında VPN istemcisiyle uzaktan erişime geçtiği sunucu arasında veri akışı gerçekleşir. Veriler, akış sırasında noktadan-noktaya bağlantı gibi üst bilgi kullanılarak kapsüllenir. Üst bilgi, verilerin bitiş noktasına erişimleri için paylaşılan veya ortak ağ üzerinden yönlendirme bilgileri sağlar. Özel ağ bağlantısını taklit etmek için, gönderilen veriler gizlilik amacıyla şifrelenir. Paylaşılan veya ortak ağda ele geçirilen paketlerin şifreleri, şifreleme anahtarları olmadan çözülemez. Özel ağ verilerinin kapsüllendiği ve şifrelendiği bağlantı VPN bağlantısı olarak bilinir.

İki çeşit VPN bağlantısı vardır. İlki uzaktan erişim VPN, diğeri ise siteden siteye VPN'dir.

ÜCRETSİZ VPN NASIL İNDİRİLİR?

Bilgisayarınıza ücretsiz VPN indirmek için, kullanmış olduğunuz tarayıcının mağazasına girip istediğiniz VPN'i indirip kurulum işlemini yapabilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Telefonunuza VPN indirmek için Google Play Store veya App Store mağazaları üzerinden ücretsiz VPN uygulamalarını indirip, bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Tüm bunları yaparken indirdiğiniz uygulamaların güvenilir olduğundan emin olun.