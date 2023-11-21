Voyah Dream Türkiye'de satışa sunuldu

Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Türkiye'de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından satışa sunulan lüks MPV modeli Dream'in fiyatını ve özelliklerini açıkladı.

Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil üreticisi Voyah, amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream'i, Türkiye'de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından satışa sundu. Çin'de ön siparişe açıldığı gün 4.000 adetten fazla sipariş alan Voyah Dream'in, Marcar tarafından Türkiye'deki ön siparişleri almasının ardından satışlara başladı. Voyah Dream Türkiye fiyatı ve opsiyon listeleri de belli oldu. İşte detaylar…

Voyah Dream Türkiye fiyatı ve özellikleri!

5.3 metreyi aşan uzunluğundaki Voyah Dream, 2+2+3 kişilik iç mekanı ile dikkat çekiyor. Isıtma, havalandırma ve masaj özellikli koltuklar, Dynaudio müzik sistemi, 64 farklı renkte ayarlanabilen ortam aydınlatması, 1.4 metre genişliğindeki kenarsız yapılı, 3 ekranı barındıran kokpiti, ultra-gelişmiş işletim sistemli teknolojik altyapısıyla Voyah Dream, konforlu bir seyahat vadediyor.

435 beygir güç ve 620 Nm tork değerlerine sahip çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlığındaki Voyah Dream'in 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s'de elektronik olarak sınırlandırılmış durumda.

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Voyah Dream'in bataryalarının hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 36 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine gelebilmesi ve 480 km menzil sunabilmesi, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde de aracın tercih edilebilmesine olanak sağlıyor. 2024 itibarıyla teslimatları planlanan tamamen elektrikli Voyah Dream, 7 koltuklu oturma düzenine sahip.

Toplamda 7 kişilik konfigirasyon yapılabilen iç mekanda Voyah'ın en yeni teknolojik donanımlarıyla benzersiz bir lüks deneyimi yaşanıyor. Qualcomm 8155 çip tabanlı işletim sistemini barındıran teknolojik kokpit, 3 farklı ekranı barındıran, toplamda 1.4 metre genişliğindeki kenarlıksız tasarımıyla etkileyici bir görünüm sağlıyor.

360 derecelik görüş sistemini barındıran park yardımcısı, Otomatik Park Asistanı (APA), Uzaktan Park Asistanı (RPA) ve L2+ Akıllı Sürüş Asistanı gibi sistemler bu alanlardan takip edilebiliyor. Voyah Dream'de yer alan Seviye 2 otonom sürüş özellikleri dahil olmak üzere 25 farklı destek sistem teknolojisi sayesinde güvenli, konforlu ve huzurlu yolculuklar gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımı:

Otomatik Frenlemeli Sistem

Önden Çarpışma Uyarı Sistemi

Kör Nokta Uyar Sistemi

360° Surround Kameralar

Otomatik Park Asistanı

Gece Görüş Sistemi

Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı

Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA)

Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW)

Şerit Merkezi Asistanı trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası

Arka Trafik Uyarı Sistemi

Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi

Lastik Basıncı İzleme Sistemi

Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı.

FCW önden çarpışma uyarı sistemi

RCW arkadan çarpışma uyarısı

FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı

RCTA geri vites uyarı sistemi

DOW açık kapı uyarı sistemi

LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi

LCA şerit değiştirme uyarısı

BSD kör nokta tespit sistemi

Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı

AVM 360° panoramik video sistemi

Bekçi modu

ISA hız sınırı tanımlama sistemi

TJA trafik sıkışıklığı yardımı

HWA otoyol yardımı

ICA akıllı seyir asistanı

AEB otomatik fren sistemi

LCC şerit merkezleme sistemi

ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir

F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi

Sağlıklı hava kalitesi ve müzik sistemi

Voyah Dream Türkiye fiyatı!

Voyah Dream ülkemizde en dolu paketi olan "High" donanım paketi ile satışta. İşte aracın Türkiye fiyat listesi: