Voyah Dream Türkiye'de satışa sunuldu
Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Türkiye'de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından satışa sunulan lüks MPV modeli Dream'in fiyatını ve özelliklerini açıkladı.
Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil üreticisi Voyah, amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream'i, Türkiye'de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından satışa sundu. Çin'de ön siparişe açıldığı gün 4.000 adetten fazla sipariş alan Voyah Dream'in, Marcar tarafından Türkiye'deki ön siparişleri almasının ardından satışlara başladı. Voyah Dream Türkiye fiyatı ve opsiyon listeleri de belli oldu. İşte detaylar…
Voyah Dream Türkiye fiyatı ve özellikleri!
5.3 metreyi aşan uzunluğundaki Voyah Dream, 2+2+3 kişilik iç mekanı ile dikkat çekiyor. Isıtma, havalandırma ve masaj özellikli koltuklar, Dynaudio müzik sistemi, 64 farklı renkte ayarlanabilen ortam aydınlatması, 1.4 metre genişliğindeki kenarsız yapılı, 3 ekranı barındıran kokpiti, ultra-gelişmiş işletim sistemli teknolojik altyapısıyla Voyah Dream, konforlu bir seyahat vadediyor.
435 beygir güç ve 620 Nm tork değerlerine sahip çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlığındaki Voyah Dream'in 0-100 km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s'de elektronik olarak sınırlandırılmış durumda.
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Voyah Dream'in bataryalarının hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 36 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine gelebilmesi ve 480 km menzil sunabilmesi, günlük kullanımlarda ya da şehirler arası seyahatlerde de aracın tercih edilebilmesine olanak sağlıyor. 2024 itibarıyla teslimatları planlanan tamamen elektrikli Voyah Dream, 7 koltuklu oturma düzenine sahip.
Toplamda 7 kişilik konfigirasyon yapılabilen iç mekanda Voyah'ın en yeni teknolojik donanımlarıyla benzersiz bir lüks deneyimi yaşanıyor. Qualcomm 8155 çip tabanlı işletim sistemini barındıran teknolojik kokpit, 3 farklı ekranı barındıran, toplamda 1.4 metre genişliğindeki kenarlıksız tasarımıyla etkileyici bir görünüm sağlıyor.
360 derecelik görüş sistemini barındıran park yardımcısı, Otomatik Park Asistanı (APA), Uzaktan Park Asistanı (RPA) ve L2+ Akıllı Sürüş Asistanı gibi sistemler bu alanlardan takip edilebiliyor. Voyah Dream'de yer alan Seviye 2 otonom sürüş özellikleri dahil olmak üzere 25 farklı destek sistem teknolojisi sayesinde güvenli, konforlu ve huzurlu yolculuklar gerçekleştirilebiliyor.
Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımı:
Otomatik Frenlemeli Sistem
Önden Çarpışma Uyarı Sistemi
Kör Nokta Uyar Sistemi
360° Surround Kameralar
Otomatik Park Asistanı
Gece Görüş Sistemi
Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı
Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA)
Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW)
Şerit Merkezi Asistanı trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası
Arka Trafik Uyarı Sistemi
Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı.
FCW önden çarpışma uyarı sistemi
RCW arkadan çarpışma uyarısı
FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı
RCTA geri vites uyarı sistemi
DOW açık kapı uyarı sistemi
LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi
LCA şerit değiştirme uyarısı
BSD kör nokta tespit sistemi
Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı
AVM 360° panoramik video sistemi
Bekçi modu
ISA hız sınırı tanımlama sistemi
TJA trafik sıkışıklığı yardımı
HWA otoyol yardımı
ICA akıllı seyir asistanı
AEB otomatik fren sistemi
LCC şerit merkezleme sistemi
ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir
F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi
Sağlıklı hava kalitesi ve müzik sistemi
Voyah Dream Türkiye fiyatı!
Voyah Dream ülkemizde en dolu paketi olan "High" donanım paketi ile satışta. İşte aracın Türkiye fiyat listesi:
ModelModel YılıDonanımVergisiz FiyatÖTV %60KDV %20ÖTV + KDV Satış BedeliTahmini Tescil MasrafıAnahtar Teslim Fiyatı VOYAH DREAM2023HIGH3.645.313 TL2.187.188 TL1.166.500 TL6.999.000 TL16.145 TL7.015.145 TL