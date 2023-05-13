Vosmer dev yatırımla kendi enerjisini üretecek!

Vosmer Otomotiv, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında kendi enerjisini üretmek için GES projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İzmir'de gerçekleşen Temiz Enerji Fuarı'nda İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren ve fuara Vosmer Porsche markasıyla katılan Vosmer Otomotiv'in Genel Müdürü Siyon Karmona açıklamalarda bulundu.

Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, "Vosmer Otomotiv olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, doğa dostu-temiz enerjinin dünyamızın geleceği için öneminin farkındayız. Bu anlamda elektrik tüketimimizi yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerji sisteminden karşılamak amacıyla öz kaynağımızdan 2,5 milyon dolarlık yatırımla Vosmer GES projemizi hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu. Siyon Karmona, "25 bin 156 metrekarelik proje alanına kurulumunu tamamladığımız yıllık 3 milyon 800 bin kWh enerji üretebilen 4 bin 290 adet panelli Güneş Enerjisi Sistemimizle, tüm lokasyonlarımızın enerji tüketiminin yüzde 160'ını yenilenebilir enerji kaynağından karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vosmer Otomotiv CFO'su Can Şenyılmaz ise "Vosmer GES, 25.156 metrekarelik proje alanına 4.290 adet solar paneli kurduğumuz 2,5 milyon dolarlık önemli bir yatırım. Projeyi tamamen öz kaynaklarımızla tamamladık. Vosmer GES, tüm lokasyonlarımızda tüketilenin üzerinde (yüzde 160 oranda) enerji sağlayabiliyor. Bunun ötesinde; İzmirli bir marka olarak çevreye, doğaya ve geleceğimize yatırım yapmak gurur verici. Projenin ilk aşamalarından itibaren, Vosmer Otomotiv'in yönetim vizyonunu yansıtan "yenilenebilir enerji kullanımı"nın önemini, gerekliliğini ve sorumluluğumuzu biliyorduk. Bir yıldan az sürede tamamlanan ve faaliyete geçmek için gün sayan projemiz ilerledikçe ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı gördük. İlerleyen dönemde, yenilenebilir ve temiz enerji konusunda çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

45 bin metrekarelik 3 lokasyonda hizmet veriyor!

Vosmer Otomotiv, 2009 yılından itibaren Doğuş Otomotiv ve Yüce Auto Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak İzmir ve çevresindeki otomobil tutkunlarına, Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, CUPRA, SKODA, Porsche, Volkswagen Ticari Araç ve DOD markalarıyla hizmet veriyor. 2009-2017 yılları arasında iki farklı lokasyonda çalışmalarını sürdüren Vosmer Otomotiv, 2017 yılının aralık ayında Bornova lokasyonunun da hizmete başlamasıyla birlikte; Bornova, Gaziemir ve Alsancak olarak toplam 45 bin metrekarelik üç farklı lokasyonda toplamda 7 marka, 9 showroom ve 8 satış sonrası hizmet noktasıyla birlikte, hizmette mükemmellik ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteriyor. İzmir'de üç farklı lokasyonda toplamda 45 bin metrekarelik bir alanda günlük ortalama 350 araca satış sonrası hizmet sunma ve aynı zamanda 200 araçlık sergileme kapasitesine sahip olan Vosmer Otomotiv, sektörün Türkiye'deki en önemli oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.

Porsche'nin 75. yılına özel konseptinde hazırlanan yüzde 100 elektrikli Taycan ile fuara katılan Vosmer Porsche, aracın yüksek menzili, DC ünitelerden 1 saatte şarj edilebilme özelliği ve gücüyle katılımcıların beğenisini kazandı. Özel tasarımlı standıyla fuarın yıldızları arasında yer alan Vosmer Otomotiv, fuar kapsamında ilk kez tanıtımını yaptığı GES (güneş enerji santrali) projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketin 'sürdürülebilirlik' vizyonuyla tamamen örtüşen GES projesiyle Vosmer Otomotiv, aynı zamanda VW AG ile paralel olarak yürütülen 'Sürdürülebilir Pilot Bayii' faaliyetlerine de önemli katkı sağlayacak. GES projesi kapsamında 25 bin 156 metrekarelik alana, 4 bin 290 adet solar panel kurulumu gerçekleştirildi. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla haziran ayında faal olacak projeyle Vosmer Otomotiv'in yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 160'ı karşılanacak. Uluslararası standartlara göre (İSO 9001: 2015) göre kurulan tesisle işletmenin yıllık enerji üretiminin 3 milyon 786 bin kWh seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.