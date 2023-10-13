Volvo Trucks, ikinci SuperTruck modelini tanıttı

Tır dünyasında önemli adımlar atan Volvo Trucks, prototip aşamasındaki ikinci SuperTruck modelini görücüye çıkardı. Volvo SuperTruck 2 olarak adlandırılan model, 2009'da tanıtılan standart bir tıra kıyasla yüzde 134 daha verimli.

Volvo SuperTruck 2'nin enerji verimliliği yüzde 134 daha yüksek

Yeni elektrikli tır modeli, ABD Enerji Bakanlığı'nın 2016'da başlattığı SuperTruck programının bir parçası olarak geliştirildi. Ağır hizmet kamyonu olarak sınıflandırılan SuperTruck 2 ise verimliliğinin sınırlarını zorlamayı amaçlıyor.

Yapılan testler, SuperTruck 2'nin 2009'daki standart modele göre yüzde 134 daha fazla yakıt verimliliği sağladığını gösteriyor. Volvo, sürtünmeyi azaltmak için ön camı kabinle kaplarken, römork tasarımı ise tekne kuyruğu şeklinde geliştirildi. Bu değişiklikler sayesinde sürtünmenin yarı yarıya azaldığı belirtildi.

31213132

Yeni modelin ayrıca 2018'de tanıtılan ilk versiyona kıyasla iki kat daha iyi enerji verimliliği sağladığı belirtildi. Kompozit tahrik mili ve daha az aks gibi daha az malzemeye ihtiyaç duyması sayesinde ağırlıkta da tasarruf sağlandı.

48 voltluk hibrit sistem, sürücülerin motoru rölantide çalıştırmadan çeşitli aksesuarları kullanmasına kapı aralıyor. Konuyla ilgili açıklamasında Volvo, SuperTruck 2'nin 30 bin kg yükle trafik ve farklı arazi şartlarında test ettiklerini söyledi.

SuperTruck'ın ikinci modeli bu ay düzenlenecek American Trucking Associations konferansında sergilenecek. Etkinlik sırasında hem motor hem de tasarımla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.