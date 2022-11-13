Volvo Trucks elektrikli kamyon ailesi Türkiye yollarına çıkıyor!

Volvo Trucks, elektrikli kamyon ailesinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.

Türkiye pazarında ağır hizmet tipi ve tamamen elektrikli dört yeni kamyon modelinin satışına başlayacak olan Volvo Trucks, karayolu ağır yük taşımacılığında elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Tüketicilerin karbonsuzlaştırma ve daha çevreci nakliye seçeneklerini tercih etmeleri ve iklim hedeflerini dikkate alan Volvo Trucks, satışa sunduğu dört yeni elektrikli kamyon modeliyle Türkiye yollarındaki dönüşümün öncüsü olmayı amaçlıyor.

Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya

Toplantıda konuşan Temsa İş Makinaları Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya, Volvo Trucks olarak taşımacılık sektörünün şimdiye kadarki en büyük dönüşümüne öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Elektrikli kamyon modelleriyle gerçekleşecek büyük dönüşümün hem taşımacılık sektörüne hem de topluma fayda sağlayacağından emin olduklarını söyleyen Kıvanç Kızılkaya, 2017 yılından beri satış ve satış sonrası hizmetlerde gerçekleştirilen yatırımlardan bahsederek "Tüm Türkiye'de yetkili satıcı ve servis ağımızı genişleterek sektördeki gücümüzü gün geçtikçe artırıyoruz. Genişleyen ağımız ve işimizdeki uzmanlığımızla müşterilerimizin çözüm ortağı olmak, ihtiyaçlarınıza özel hizmetler sunmak ve taşımacılık sektörüne değer katmak için çalışıyoruz" dedi.

Kızılkaya sözlerini "Volvo Trucks olarak insan hayatına verdiğimiz değerle tanınan bir markayız. Son yarım asırda bu değerli vizyona çevreyi de dahil ederek; hem iklim hem doğal kaynaklar hem de insanlık için sürdürülebilir teknolojiler geliştirmeye odaklandık. Gelecek için belirlediğimiz hedef ise 'Sıfır Emisyon'. 2040 yılına ulaştığımızda Volvo Trucks markasını taşıyan tüm araçların yollarda sıfır emisyonla hareket etmesini öngörüyoruz. Bizi bu sürdürülebilirlik hedefimize taşıyacak en önemli adım elektromobilite olacak" diye sürdürdü.

Dört ayrı modelle tam elektrikli taşımacılık

Türkiye pazarında satışa sunulacak dört farklı elektrikli Volvo kamyon modeli bulunuyor.

Volvo FH Electric, şehirler arası taşımacılık için geliştirilen sessiz ve sıfır emisyona sahip bir ağır yük kamyonu. Bu tam elektrikli kamyon, 35. yaşını kutlayan FH modelinin gelecekteki temsilcisi olarak görülüyor.

Volvo FM Electric, işlevselliği, geniş görüş açısı ve manevra kabiliyeti ile bölgesel taşımacılık ve şehir içi taşımacılık için çevreci, sessiz ve ekonomik bir çözüm sunuyor.

Volvo FMX Electric, kentsel inşaat projeleri için sıfır emisyona sahip, sessiz ama çok güçlü ve sağlam bir iş kamyonu olarak hizmet veriyor.

Volvo FL/FE Electric modelleri ise esneklik, güvenlik ve manevra kabiliyeti gerektiren şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarına ekonomik, güvenli ve çevreci çözümler sunuyor.

Volvo Trucks Uluslararası Elektrikli Kamyon Segment Geliştirme Direktörü René Müller

Toplantıda, yakın dönemde kamyon taşımacılığında elektrikli araçlara geçilmesi konusunda büyük bir potansiyel olduğunu belirten Volvo Trucks Uluslararası Elektrikli Kamyon Segment Geliştirme Direktörü René Müller, elektrikli kamyonların 2030 yılına kadar satışlarının yarısını oluşturmasını hedeflediklerini ileterek; "Bu yıl itibarıyla üretimde olan toplam altı elektrikli kamyon modeliyle Volvo Trucks, küresel kamyon endüstrisinde şehir içi dağıtımdan kamuya, inşaat araçlarından bölgesel nakliyeye kadar tüm segmentleri kapsayan eşsiz bir elektrikli ürün yelpazesine sahip. Küresel bayi ağımız ve servislerimiz aracılığıyla sunduğumuz bu eksiksiz elektrikli taşımacılık çözümleri, müşterilerimizin başarıları açısından da hayati bir role sahip" açıklamasında bulundu.

Günümüz itibarıyla Volvo Trucks, seri üretimdeki altı farklı modelle sektördeki en geniş elektrikli kamyon ailesine sahip bulunuyor.