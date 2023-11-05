Volvo EM90: Geniş Bir İskandinav Oturma Odasında Seyahat Deneyimi

Volvo Cars'ın ilk tam elektrikli premium MPV'si Volvo EM90, geniş bir İskandinav oturma odasında seyahat edercesine yolculuk deneyimi sunacak. EM90'un premium iç mekanında cömert bir kabin genişliği ve uzun diz mesafesi dikkat çekiyor. Volvo EM90 ilk olarak sadece Çin'de satışa sunulacak ve 12 Kasım 2023'te global tanıtımı gerçekleştirilecek.

Volvo Cars'ın ilk tam elektrikli premium MPV'si Volvo EM90; geniş bir İskandinav oturma odasında seyahat edercesine yolculuk deneyimi sunacak.

Tanıtımı 12 Kasım'da yapılacak Volvo EM90, sadece geniş bir alan sunmak için değil, hayata eğlence, huzur ve yaşam kalitesi katmak amacıyla tasarlandı.

EM90'un premium iç mekanında cömert bir kabin genişliği ve uzun diz mesafesi dikkat çekiyor. Bir çok premium malzemenin kullanıldığı EM90'da, sıfır yer çekimi yastıkları olarak adlandırılan lüks salon koltukları, gökyüzünün tadını çıkarmak için geniş bir panoramik tavan ve İskandinav tasarımının diğer tüm detayları bir araya geliyor.

Modelle ilgili konuşan Volvo Cars Şangay Tasarım Stüdyosu Tasarım Başkanı Sophie Li, "EM90'ı tasarlarken, kişisel konfora sahip bir oda, stil ve zarafet içinde seyahat etmeyi vurgulayan bir deneyim yaratmaya odaklandık. EM90'ın iç mekanını tasarlarken, ailenizle birlikte seyahat ederken olduğu kadar iş seyahatlerinize de hizmet edecek bir otomobile odaklandık. Bu, tüm tasarım ekibi için heyecan verici bir görevdi" dedi.

Volvo Cars'ın modelleri arasında bugüne kadar sunulan en geniş ve esnek iç mekana sahip EM90, hem aile seyahatlerine hem de iş amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlandı. EM90'ı kullanıcılar kalabalık seyahatlerin yanı sıra, tek başına stres atmak ya da ilham verici bir ortamda çalışmak için kişisel bir alan olarak kullanabiliyor.

Premium 6 koltuklu bir otomobil olan EM90 ayrıca, içerideki herkese kişisel alan da sağlıyor. Eğlence ve konfor ayarlama seçenekleri, kol dayanağı ve doğal FSC sertifikalı ahşap yüzey üzerine yerleştirilmiş, zarif bir dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor.

İkinci sıradaki bu özel koltuklar, masaj fonksiyonu, kişisel havalandırma ve ısıtma seçeneklerinin yanı sıra yerleşik masalar ve bardak tutucular ile yolculara bir çok olanak sağlıyor.

Koltuklarda hem konfor hem de destek için yüksek yoğunluklu sönümleme katmanları dahil olmak üzere, yedi katmanlı yapıya ve 120 mm'yi aşan kalınlığa sahip sıfır yer çekimi yastıkları bulunuyor. Kayar arka kapılar ve geriye çekilebilen ikinci sıra koltuklar sayesinde üçüncü sıraya da kolaylıkla erişilebiliyor.

Panoramik açılır tavan tüm kabini kaplıyor, ayarlanabilen bir perde ve çoklu ortam aydınlatma ışıklarıyla birlikte kullanıcıya tam bir İskandinav atmosferi sunuyor. Ünlü Kuzey ışıklarını yansıtan bir ortamdan, İsveç ormanlarını ve yaz aylarının şafağını çağrıştıran temalara kadar, istenilen İskandinav deneyimini seçebilmek mümkün.

Vites kolunda kullanılan sofistike Orrefors kristalinden; ön panelde, kapılarda ve ön sıra koltuklarının arkasında kullanılan arkadan aydınlatmalı huş ağacı deko panellere kadar İskandinav tasarımının ayrıntıları iç kabinin her yerinde dikkat çekiyor. EM90, Volvo Cars tasarımcılarının güzel malzemeleri teknolojiyle nasıl sorunsuz bir şekilde entegre edebildiklerine dair güzel bir örnek teşkil ediyor.

Sophie Li, "EM90'ın içinde, etrafımızdaki muhteşem doğal güzelliği yansıtan İskandinav ve Asya kaynaklarından ilham aldık. Hangi iç mekanı seçerseniz seçin, modern Volvo Cars tasarımını yansıtan premium, şık ve huzur verici bir iç mekanda yolculuk yapacağınızdan emin olabilirsiniz" dedi.

Volvo EM90 ilk olarak sadece Çin'de satışa sunulacak ve 12 Kasım 2023'te global tanıtımı gerçekleştirilecek. Çin'deki müşteriler için ön siparişler de aynı tarihte başlayacak.