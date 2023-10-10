Volvo Cars, Prime Video ve YouTube'u Otomobillerinde Sunuyor

Volvo Cars, otomobillerinde Prime Video ve YouTube gibi hizmetlere erişim sunarak sürücülerin hayatlarını daha konforlu hale getiriyor. Volvo Cars Yeni Otomobil Programları Global Başkanı Erik Severinson, müşterilerle birlikte büyüyen otomobiller ürettiklerini belirtti.

Volvo Cars, otomobillerinde Prime Video'yu sunan ilk otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte YouTube uygulaması da Google yerleşik Volvo otomobillerde önceden yüklenmiş bir uygulama olarak sunulacak.

Volvo Cars Yeni Otomobil Programları Global Başkanı Erik Severinson, "Otomobillerimizde Prime Video ve YouTube gibi hizmetlere erişim sunarak, sürücülerimizin hayatlarını daha konforlu hale getiriyor ve sürekli geliştirdiğimiz yazılım ve teknoloji altyapısını güçlendiriyoruz. 'Müşterilerimizle birlikte büyüyen otomobiller üreteceğiz' sözümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

Volvo Cars için her şeyin temeli güvenlik olduğundan, video akışına erişim yalnızca otomobil tamamen hareketsiz olduğunda mümkün olacak.