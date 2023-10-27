Volvo Cars'ın küresel satışları yüzde 22 arttı

Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo Cars, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 167.500 adet satış gerçekleştirdi. Şirketin gelirleri ve kazançları da önemli ölçüde arttı.

2010 yılında Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo Cars, 2022 itibarıyla tüm dünyada yaklaşık 43.200 tam zamanlı personel istihdam ediyordu.

STOCKHOLM, 27 Ekim (Xinhua) -- Volvo Cars Perşembe günü yaptığı açıklamada, art arda 13 ay büyüme kaydeden küresel satışlarının, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 167.500 adede yükseldiğini bildirdi.

Şirketin Çin'deki toplam satışları yüzde 4 düşüşle 45.400 adede geriledi. ABD'deki satışlar yüzde 50 artışla 32.400 otomobile çıkarken, Avrupa'da yüzde 34 artışla 61.800 araç satıldı.

Şirketin üçüncü çeyrekteki gelirleri, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 79 milyar İsveç kronundan 92 milyar krona (8,2 milyar ABD doları) yükseldi. Ortak girişim ve iştirakler hariç olmak üzere, faiz ve vergilerden önceki kazançlar yaklaşık yüzde 75 artarak 6,1 milyar krona çıktı.

Şirketten yapılan basın açıklamasında, satışların güçlü seyretmesinin yanı sıra hammadde ve lojistik maliyetlerindeki düşüşlerin de gelir artışına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Volvo Cars Başkanı ve CEO'su Jim Rowan basın açıklamasında, "Bizler dönüşüm hedeflerimizde istikrarlı ilerleme kaydetmeyi sürdürürken, faaliyet performansımız da ivme kazanıyor" dedi.

Bu dönüşümün temelinde ise plug-in hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu modellerin 2030 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyor. Şirket, 2030 yılı itibarıyla yalnızca tamamen elektrikli otomobiller üretmeyi ve 2040 yılı itibarıyla da iklim nötr olmayı hedefliyor.

2010 yılında Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo Cars, 2022 itibarıyla tüm dünyada yaklaşık 43.200 tam zamanlı personel istihdam ediyordu.

Merkezi İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan Volvo Cars'ın ana otomobil üretim tesisleri Göteborg, Ghent (Belçika), Güney Carolina (ABD) ve Chengdu, Daqing ve Taizhou'da (Çin) yer alıyor. Şirketin ayrıca Göteborg, Camarillo (ABD) ve Shanghai'da (Çin) araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım merkezleri bulunuyor.

Volvo Cars, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Singapur'da yeni bir Teknoloji Merkezi açtı. Bu merkez; yapay zeka, makine öğrenmesi, veri analizi ve Endüstri 4.0 teknolojilerine odaklanacak. (1 İsveç kronu = 0,089 ABD doları)