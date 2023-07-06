Volvo Cars'ın 2022 İlk Yarı Satışları Yüzde 17 Arttı

Volvo Cars, bu yılın ilk altı ayında küresel satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 341.691 adede ulaştığını duyurdu. Şirketin büyümesinin büyük bir kısmı tamamen elektrikli otomobillerden kaynaklandı.

Volvo Cars, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu yılın ilk altı ayında küresel satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 341.691 adede ulaştığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu büyümenin, yüzde 167'lik artışla 59.260 adet satılan tamamen elektrikli otomobillerden kaynaklandığı belirtildi.

Markanın Çin'deki satışları ise yüzde 12 artarak 78.526 adede ulaştı. Bunların 7.565'inin tamamen elektrikli veya plug-in hibrit türünde şarj edilebilir modeller olduğu belirtildi.

Volvo, ABD'de bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 59.750 otomobil satarken, tamamen elektrikli otomobil satışları iki katına çıkarak 7.603 adede yükseldi.

Avrupa'da ise aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 146.943 otomobil satıldı.

Avrupa'daki büyümenin büyük bir kısmı, satışları 2022'nin ilk altı ayına kıyasla yüzde 203 artarak 39.617 adede, yani toplam satışların yüzde 27'sine ulaşan tamamen elektrikli otomobillerle ilişkilendirilebilir.

2010 yılında Çinli otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınan Volvo Cars, 2022 itibarıyla dünya çapında yaklaşık 43.200 tam zamanlı personel istihdam etti.

Merkezi İsveç'in Göteborg şehrinde bulunan Volvo Cars'ın ana otomobil üretim tesisleri Göteborg, Ghent (Belçika), Güney Carolina (ABD) ve Chengdu, Daqing ve Taizhou'da (Çin) bulunuyor. Şirketin ayrıca Göteborg, Camarillo (ABD) ve Shanghai'da (Çin) araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım merkezleri bulunuyor.

Şirket 2021 yılında yaptığı açıklamada, plug-in hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu modelleri 2030 yılına kadar aşamalı olarak kaldırmayı ve yalnızca tamamen elektrikli otomobiller üretmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Stockholm'den bildiriyor.

(XHTV)