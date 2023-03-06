Volvo Cars'dan yeni teknoloji merkezi

Volvo Cars, Polonya’nın en büyük ikinci şehri olan Krakow’da Tech Hub adını verdiği yepyeni bir teknoloji merkezi açacağını duyurdu.

Volvo Cars, Polonya'nın en büyük ikinci şehri olan Krakow'da Tech Hub adını verdiği yepyeni bir teknoloji merkezi açacağını duyurdu.

Önemli bir yazılım geliştirme merkezi olması planlanan Tech Hub, Volvo Cars'ın 2030 yılı itibariyle sadece elektrikli otomobiller üreten bir marka olma ve yeni teknolojilere liderlik etme hedeflerine ulaşmasına büyük katkıda bulunacak.

Teknoloji merkezi "Tech Hub"; Volvo Cars'ın tam elektrikli otomobil üretiminde kullanılacak tamamlayıcı ve önemli özellikler geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Volvo Cars'ın Krakow'daki mühendisleri, kazaların sebeplerine dair temel güvenlik teknolojilerinden, sürüş yardımı algoritmalarına ve hatta otonom sürüş yazılımlarına kadar pek çok kilit alanda yazılımlar geliştirecekler. Küresel yetenek havuzunda yer alacak mühendislerin çalışmaları sayesinde şirketin inovasyon hızının daha da artması hedefleniyor.

Mühendislik alanında ayrıca, yeni nesil bağlantılı özelliklerin geliştirilmesi ve bu çalışmaların veri analitiği yoluyla desteklenmesi gibi zorlu projeler de yer alıyor. Mobilitenin geleceğini şekillendirmek isteyenler için Krakow'daki bu merkez önemli fırsatlar sunuyor.

Yaklaşık 120 başarılı mühendise ev sahipliği yapacak Volvo Cars'ın yeni teknoloji merkezi Tech Hub'ın 2023 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Volvo Cars'ın Çin ve İsveç'teki temel mühendislik merkezlerinin yanı sıra dünya çapındaki diğer teknoloji merkezleriyle de bağlantılı olan Tech Hub'da istihdamın önümüzdeki on yıl içerisinde 500 ila 600 kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Yazılım tanımlı

Volvo Cars'ın yakın zamanda tanıttığı tam elektrikli Volvo EX90 SUV'da görülebileceği üzere, otomotiv endüstrisi hızla değişiyor. Önümüzdeki süreçte çıkacak tam elektrikli tüm Volvo otomobiller, yazılım tanımlı olacak.

Tamamen elektrikli olması hedeflenenen geleceğin Volvo modellerinin, online kanallar üzerinden yapılan satış adedinin her geçen gün daha da artması bekleniyor. Şirket içi geliştirilmiş yazılımlarla ve onları çalıştıran son teknoloji bilgisayarlarla desteklenecek yeni otomobillerde yapılacak düzenli kablosuz yazılım güncellemeleri sayesinde teknolojik gelişim hız kesmeden devam edecek.

Bu durum, şirket içi yazılım geliştirmeyi; 2030 yılına kadar yeni teknolojilere liderlik etmek ve sadece tam elektrikli otomobiller üreten bir marka olmak gibi stratejik hedeflere ulaşmanın anahtarı haline getiriyor. Volvo Cars, dönüşümünü hızlandırmak için dünya çapında binlerce yetenekli mühendisi işe almaya başladı. Krakow'da yer alan Tech Hub da bu resmin bir parçası olacak.

Volvo Cars CEO'su Jim Rowan, "Amaç ve teknoloji odaklı bir şirketiz .Yeni nesil Volvo otomobillerimiz bizlere ulaşımdan daha fazlasını sunacaklar. Onlar, yeni yazılımlarla kablosuz olarak güncellenmek üzere tasarlanmış, tekerlekler üzerinde hareket eden yeni bilgisayarlar olacaklar. Krakow teknoloji merkezimiz ve her geçen gün büyüyen şirket içi yazılım geliştirme yeteneklerimiz, gelecekte başarıya ulaşmamız için anahtar rol üstlenecek" dedi.

Volvo Cars, Tech Hub için detaylı değerlendirmelerden sonra Krakow'a karar verdi. Şirketin Polonya'yı iyi tanıması, yaklaşık 30 yıldır Polonya'da faaliyet göstermesi, şehrin gelişmekte olan bir teknoloji merkezi olması, bölgede geniş bir teknoloji ağı yer alması gibi faktörler bu kararın alınmasında etkili oldu.

Volvo Cars, büyük küresel teknoloji şirketlerinin henüz önemli bir yatırımın yer almadığı Krakow'da mühendislik varlığına sahip ilk otomobil üreticisi olmayı planlıyor. Tüm bu özellikler Krakow'un Tech Hub için doğru bir seçim olduğunu gösteriyor. Gerekli bağlantıların kurulmaya başlandığı ve yetenek arama çalışmalarının yapıldığı yeni ofisin, yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Vovlo Cars İnsan Kaynakları Direktörü Hanna Fager, "Amacımız, stratejik açıdan önemli konumlarda yer almak ve dünya çapında en iyi yetenekleri çekerek işe almak. Krakow'daki yeni Tech Hub'ımız bunun mükemmel bir örneği. Teknoloji geliştirmede ön saflarda yer alan, güçlü kültür ve değerlere sahip bir markanın parçası olmak istiyorsanız, mobilitenin geleceğini şekillendirmekle ilgileniyorsanız, Volvo Cars sizin için en uygun yer olacaktır" diye konuştu.

Volvo Cars'ın şu anda, İsveç'in Stockholm ve Lund şehirlerinde ve ayrıca Hindistan'da Bangalore'da Tech Hub'ları yer alıyor. Ayrıca Çin'in Şangay kentinde ve İsveç'in Göteborg kentinde de büyük mühendislik merkezleri bulunuyor. Her lokasyonun kendine ait bir odak alanı olsa da, birlikte stratejik olarak dünya çapında yayılmış çok önemli bir inovasyon merkezleri ağı oluşturuyorlar.

Krakow'daki yeni Tech Hub ekibine katılmak isteyen mühendisler, Volvo Cars'ın iş sayfasından hemen başvurabilirler. Sayfada şu anda yazılım mühendisleri, sistem mimarları ve test uzmanları için aktif işe alımlar yapılıyor.