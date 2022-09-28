Volvo Cars'dan araç içi radar sistemi

Volvo Cars, güvenli sürüş konusunda önemli bir adım atarak, ilk kez Volvo EX90 tamamen elektrikli SUV'da yer alacak iç radar sistemini geliştirdi.

Volvo mühendisleri tarafından geliştirilen yeni bir iç radar, tıpkı uyuyan küçük bir çocuğun nefes alış verişi gibi, milimetreden daha küçük ölçekteki hareketleri algılayacak, çok hassas bir şekilde tasarlandı. Bu özellik, bagaj da dahil olmak üzere otomobilin tüm iç mekanlarında yer alıyor.

Yeni radar sistemi, bugün tanıtılan ve yakında piyasaya sürülecek yeni Volvo EX90 tamamen elektrikli SUV'da yer alacak. Sistem, birçok ailenin başına gelmiş, korkunç bir trajediye çözüm olabilecek.

İstatistiklere göre, 1998'den bu yana ABD'de 900'den fazla çocuk sıcak bir otomobilde unutularak hayatını kaybetti. Üzücü bir şekilde, bu hayat kayıplarının çoğu çocuğun otomobilin içerisinde unutulması yüzünden gerçekleşti.

Kimsenin 'geride kalmaması, unutulmaması' için geliştirilen Volvo Cars'ın yeni iç radar sistemiilk olarak 9 Kasım'da tanıtılacak olan Volvo EX90'da, düzenlemelere uygun olacak şekilde, standart bir özellik olarak sunulacak. Bu özellik, gelecek diğer Volvo otomobil modellerinde de yer alacak.

Destekleyen teknoloji

Tavan konsoluna yerleştirilmiş sensörler, tavana monte edilen okuma lambaları ve otomobilin bagajı ile entegre sistemi, otomobilin tüm iç kısmında milimetrenin altındaki hareketi algılayabilen ilk sistem olarak dikkat çekiyor.

Kabinin mümkün olduğunca büyük bir alanını kapsamak ve otomobilde bir çocuğun veya evcil hayvanın bırakılıp bırakılmadığını anlamak için arka bagaj da dahil olmak üzere kabin boyunca önden arkaya radarlar yer alıyor.

Volvo Cars'ın Yaralanma Önleme Konusunda Kıdemli Teknik Umanı Lotta Jakobsson, "Kimse dikkati dağınık ya da yorgun olmak istemez, ancak hepimiz böyle durumlarla karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Hepimiz insanız ve dikkatimizin dağılması hayatın bir gerçeği. İşte böyle durumlarda, son teknolojinin de yardımıyla sizi destekleyeceğiz ve aile üyelerinizi veya evcil hayvanlarınızı yanlışlıkla içeride unutmamanıza yardımcı olacağız" dedi.

İhtiyaç olduğunda kullanıcıyı bilgilendirmek ve "yorgunluktan unutma" durumunu önlemek amacıyla çalışan Volvo uzmanları, eğer bir aile üyesi otomobilde unutulduysa bunu kullanıcıya bildirmek için en uygun zamanın otomobilin kilitlenmeye çalışıldığı an olduğunu belirledi.

Otomobil her kilitlenmeye çalışıldığında, iç radar sistemi devreye girecek ve otomobilin kilitlenmeden önce içinde herhangi bir insan veya evcil hayvan olup olmadığını belirleyecek.

İçeride bir aile üyesi ya da evcil hayvan algılanırsa, otomobilin kilidi açık kalacak ve otomobil orta konsol ekranında bir hatırlatıcı görüntülenecek.

Kabinde insan veya hayvan algılanırsa, konforu artırmak için otomobilin iklimlendirme sistemi açık kalabilecek. Bu durum hipotermi veya sıcak çarpması gibi riskleri azaltmaya yardımcı olacak.

Lotta Jakobsson, "Güvenlikte her zaman lider olduk ve otomotiv güvenliğine yeni standartlar getirerek hayat korumaya devam etmek istiyoruz. Bu aynı zamanda sizi güvende hissettirecek ve huzur verecek bir vizyon. Bu tür bir duygusal güvenlik, hayattan keyif almanıza yardımcı olurken, aynı zamanda trajedilerin de önlenmesine yardımcı olacak" dedi.

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İç radar sistemi, sistemin kullandığı 60GHz frekansının otomotiv endüstrisinde onaylandığı tüm ülkelerde otomobillerimizde standart olarak yer alacak. Onay almak için sürekli olarak bireysel pazarlarla çalışan Volvo Cars; onaylar verildiğinde sistemi etkinleştireceğini açıkladı. Klima sistemi, yüksek voltajlı pilin yeterli şarjı olduğu sürece çalışmaya devam edecek.