Voltify, elektrikli araç kiralama hizmetlerini çeşitlendiriyor

Voltify, Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma misyonuyla yola çıkan bir şirkettir. Şirket, abonelik modeliyle kiraladığı elektrikli otomobil modellerini çeşitlendirmeye devam etmektedir. Voltify, Türkiye'de satışta olan tüm elektrikli otomobil marka ve modellerinin yüzde 70'ini bünyesinde bulundurmaktadır. Şirket, kurumlar ve bireylerin elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemelerini sağlamaktadır. Voltify kullanıcılarına, en yeni teknolojiye sahip elektrikli otomobilleri zahmetsiz ve hızlı şekilde hayatlarına entegre ederek konforlu bir elektrikli araç deneyimi yaşama imkanı sunmaktadır. Voltify, uzun dönemli kiralamalarda sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemleri de kısa dönemli aboneliklere sunmaktadır. Şirketin hedefi, Türkiye'de bulunan tüm elektrikli araçları çeşitlilik seviyesinde tutmaktır.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma misyonuyla yola çıkan Voltify, abonelik modeliyle kiraladığı elektrikli otomobil modellerini çeşitlendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma misyonuyla yola çıkan Voltify, hizmetlerini büyütmeyi sürdürüyor.

Türkiye'de satışta olan tüm elektrikli otomobil marka ve modellerinin yüzde 70'ini bünyesinde bulunduran Voltify, 3-12 aylık abonelik modelleriyle, kurumlar ve bireylerin elektrikli araçların performansını ve konforunu deneyimlemelerini sağlıyor.

Voltify'ın arkasında yüzde 100 iştiraki olan Hedef Filo'nun güvencesi ve tecrübesi bulunurken, www.voltify.com.tr adresinde, sürüş deneyimi ve performansı en çok merak edilen hemen her markanın farklı bütçelere hitap eden elektrikli araçları yer alıyor.

Voltify kullanıcılarına, en yeni teknolojiye sahip elektrikli otomobilleri zahmetsiz ve hızlı şekilde hayatlarına entegre ederek konforlu bir elektrikli araç deneyimi yaşama imkanı sunuyor.

Elektrikli araç döneminin başlaması ve piyasaya yeni giren elektrikli otomobil markaları rekabeti de beraberinde getiriyor. Araçların 3 aydan başlayan sürelerle tüm hizmetler dahil bir şekilde kiralanabileceği Voltify'da giriş seviyesi modellere aylık 20 bin TL ile abonelik yapılabiliyor.

"Elektrikli araçlarla abonelik sistemi hızla yaygınlaşacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voltify Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Yiğit, Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç kiralama platformu Voltify'da sundukları abonelik sisteminde müşterilerine şu anda her bütçeye uygun çok farklı elektrikli otomobil modelleri sunduklarını ve gelen yoğun talebi karşılamak için filolarındaki araç sayısını her geçen gün artırdıklarını bildirdi.

Piyasaya girecek yeni araçlarla birlikte elektrikli araç model sayısının hızla artacağını aktaran Yiğit, Voltify'a özel abonelik sistemiyle en önemli hedeflerinin müşterilerine maksimum konforu sunmak olduğunu kaydetti.

Yiğit ayrıca sadece uzun dönemli kiralamalarda yer alan, sigorta, bakım ve onarım gibi tüm işlemleri de kısa dönemli tüm aboneliklerine sunduklarını ve böylece herkese uzun dönem kiralama konforu yaşattıklarını, Voltify'ın yakın gelecekte en kritik hedeflerinin başında araç portföyünü Türkiye'de bulunan tüm elektrikli araçları bulunduracak çeşitlilik seviyesinde tutmak geldiğini ifade etti.

Yiğit, Voltify'ın piyasadaki elektrikli araç kullanımını ve abonelik modeli ile kiralama sistemini daha da yaygınlaştıracağını belirterek, "Otomobil sektörü büyük bir dönüşümün tam ortasında. Bu süreçte kullanıcılarımızın elektrikli arabaları hayatlarına gerçek anlamda entegre ederek deneyimleyebilecekleri, zahmetsizce hem merak hem kaygılarını giderebilecekleri bir abonelik modeli sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.