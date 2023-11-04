Volkswagen, otomobillerini daha akıllı hale getirmek için Vivo ile ortaklık kurdu. İki şirket, araçlar ve mobil cihazlar arasında entegrasyon için çalışacak.

Volkswagen, otomobillerini daha akıllı hale getirmeye çalışırken bir dizi yazılım sorunları yaşıyor. VW Group'a bağlı markalar için kendi yazılımını kullanmak isteyen şirket, son olarak Vivo ile ortaklık kurdu. İki şirket, araçlar ve mobil cihazlar arasında entegrasyon için çalışacak.

Volkswagen ve Vivo, M2 Lab'ı kurduğunu açıkladı

Otomobil dünyası yıllardır Google'ın Android ekosistemini kullanıyor. Buna karşılık Volkswagen gibi şirketler ise kendi multimedya arayüzlerini geliştiriyor. Bu konuda vites artıran VW'nin yazılımı birimi Cariad, Vivo ile yeni bir iş birliği kurduğunu açıkladı.

Basın açıklamasına göre Mobile & Mobility Fusion Joint Innovative Lab'i (M2 Lab) kuruldu. Otomobiller ve mobil cihazlar arasında sorunsuz bağlantı için çalışacak bu marka, iki şirketin teknolojilerini birleştirecek.

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Cariad, yeni laboratuvar aracılığıyla Vivo ile yakın iş birliği içinde olacak. Amacı ise kullanıcıların hem araçlarını hem de telefonlarını tek bir arayüz üzerinden kontrol etmek.

İlk projelerden biri, kullanıcıların bilgi-eğlence ekranında mobil oyunlar oynamalarına olanak tanıyan Gamebase uygulaması olacak. Touch&Go adlı bir başka uygulama ise aracın bazı fonksiyonlarını telefondan çalıştırmayı sağlayacak.

Şirketler önümüzdeki dönemde ulaşım için daha fazla çözüm geliştirmeyi hedefliyor. Cariad, Volkswagen sahiplerini hayal kırıklığına uğratan bilgi-eğlence deneyiminde büyük önem taşıyor.

Elektrikli Porsche Macan gibi birçok yeni model, yazılımın yeterince iyi olamamasından dolayı gecikti. Bu durum ise satışların düşmesine yol açtı. Bu, şirketin yaklaşımını elden geçirmek için yardıma ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Vivo'nun iş birliği neler sağlayacak, yakında göreceğiz.