Volkswagen Ticari Araç Türkiye'de 500 bin satışa ulaştı

Doğuş Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği Volkswagen Ticari Araç, Türkiye pazarında 500 bininci satışa ulaştı.

Türkiye hafif ticari araç pazarının en önemli oyuncularından biri olan Volkswagen Ticari Araç 30 yıla yakın bir süredir Doğuş Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ürün portföyünde bulunan Transporter, Caddy, Crafter ve markanın premium pick-up modeli Amarok'u uzun yıllardır kullanıcılarıyla buluşturan Volkswagen Ticari Araç, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına göre çözümler sunuyor.

Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, "1994 yılında 2 araçla başladığımız yolculuğumuz, bugün binlerce müşterimizle yaşadığımız bir bağlılık hikayesine dönüşmüş durumda. Bu başarıyı, ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra, Türkiye genelinde hizmet veren güçlü yetkili satıcı ve servis ağımıza, deneyimli ve müşteri odaklı ekiplerimize borçluyuz." dedi. "Müşteri odaklılık ilkemiz doğrultusunda geliştirdiğimiz dijital ve teknolojik çözümler, satış ve satış sonrası süreçlerimizi benzersiz bir müşteri deneyimine dönüştürüyor." diyen Senyücel, bu yıl ürün gamına eklenecek olan Amarok, Multivan ve California model ailesiyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

500 bininci aracın sahibi olan Hasel İstif Makinaları San ve Tic A.Ş yetkilisi Fatih Meriç, Transporter Panelvan aracını Doğuş Oto Kartal ve Doğuş Otomotiv yetkililerinin katıldığı törende teslim aldı. Doğuş Oto Kartal showroomunda gerçekleşen teslim sırasında bu özel günün anısına firmaya bir plaket de hediye edildi.

En çok tercih edilen model Transporter

Türkiye hafif ticari araç pazarı, son 10 yılda ortalama 180 bin adet düzeyinde gerçekleşen yıllık pazar büyüklüğüyle, Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri. Bu pazar büyüklüğü, Volkswagen Ticari Araç Türkiye'nin Volkswagen global pazarları içindeki önemini artırıyor.

Volkswagen Ticari Araç Türkiye, 1994 yılından bugüne kadar 220 bine yakın Transporter ve 200 bine yakın Caddy ile 60 bin Crafter ve 20 bin Amarok modelini müşterilerle buluşturdu.

Volkswagen Ticari Araç modelleri, yıllar içinde uluslararası ödüllerin de sahibi oldu.

Transporter modeli 2004 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü, Amarok modeli 2011 Uluslararası Yılın Pick-up'ı ödülünü, Transporter modeli 2016 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü, Crafter modeli 2017 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülünü ve Amarok modeli ise 2018 Uluslararası Yılın Pick-up'ı ödülünü kazandı.

Volkswagen Ticari Araç'ın 2024 yılı içinde Türkiye pazarına sunmayı planladığı tamamen elektrikli modeli ID.Buzz, Cargo versiyonuyla 2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görüldü.