Volkswagen'in sevilen T-Roc modeli ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaştı. Son yıllarda yaşanan zam akımından ciddi anlamda etkilense de halen segmentinin en başarılı modellerinden birisi konumunda. İşte Volkswagen T-Roc 2023 fiyat listesi ve özellikleri!

Volkswagen'in sevilen T-Roc modeli ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaştı. Son yıllarda yaşanan zam akımından ciddi anlamda etkilense de halen segmentinin en başarılı modellerinden birisi konumunda. Peki Volkswagen T-Roc 2023 fiyatları hangileri? İşte Volkswagen T-Roc 2023 fiyat listesi!

Volkswagen T-Roc 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Volkswagen T-Roc Türkiye'de 1.5 TSI motoruyla satışta. 150 PS beygir ve 250 Nm tork üreten 4 silindirli benzinli motorun 0-100 hızlanması 8,3 saniye olarak ölçüldü. Bunun dışında, WLTP'ye göre 100 km'de ortalama 6,3 – 6,4 litre yakıt tüketiyor.

Modelde Life, Style ve R-Line donanım paketleri mevcut. Dahası, markanın sitesine bir göz attığımızda sürücülerin tüm bunların yanı sıra metalik renk ve panoramik açılır cam tavan opsiyonel donanımlarını satın alabiliyorlar.

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Aracın üç donanım paketinde de sürücü güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran Park mesafe sensörleri (ön, arka), Park asistanı, Yorgunluk Tespit Sistemi "Fatigue Detection" gibi özellikler mevcut. Dahası, sürücülerin tercihlerine göre kişiselleştirilebilecek 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli "Digital Cockpit Pro" ve diğer gelişmiş konfor özellikleri de karşımıza çıkıyor.

İşte Volkswagen T-Roc 2023 modelinin fiyat listesi:

Model DonanımFiyat T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGLife?1.530.900,00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1.679.000,00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1.835.600,00

Opsiyonel DonanımNet Fiyat Metalik Renk12.130,00Panoramik Açılır Cam Tavan39.270,00

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce T-Roc 2023 fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.