Üst ora sınıf segment olarak bilinen Volkswagen araçlarından biri olan Passat sedan modelinin artık Türkiye'de üretilmeyeceği haberlerinin üzerine Passat sedan araç sevenler arama motorlarında Volkswagen Passat üretimi durdu mu? Passat üretimden kalkıyor mu? sorularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

Volkswagen markasının sevilen araçlarından biri olan Passat sedan üretiminin durdurulduğu iddialarının ardından araba severler Volkswagen Passat üretimi durdu mu? Passat üretimden kalkıyor mu? sorularının yanıtını merak etti. Detaylar haberimizde.

VOLKSWAGEN PASSAT SEDAN ÜRETİMİ DURDU MU?

Alman otomotiv devi Volkswagen, Passat sedanın Avrupa'daki üretim ve satışını sona erdirdi. Türkiye için de geçerli olan karar sonrası, söz konusu model satış listelerinden kaldırıldı. Böylece Türkiye'de en çok satılan araçlardan bir tanesi olan Passat sedanın satışı durduruldu. Söz konusu karar Türkiye için de geçerli olacak. Wolkswagen, kararla birlikte Passat'ın sedan modelini Türkiye pazarından çekti. Markanın listesinde sadece station paketlerin satışta olduğu görüldü. Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek. Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen,Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.