Volkswagen Passat üretimi durdu mu? Passat üretimden kalkıyor mu? - Haberler

Volkswagen'in 1967 yılından itibaren çeşitli formlarda ürettiği üst orta sınıf segmentindeki aile arabası Passat'ın üretimi durdu mu soruları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Passat üretimden kalkıyor mu? Passat üretimi bitti mi? Passat üretimi durdu mu? İşte cevabı…

PASSAT ÜRETİMİ DURDU MU?

Volkswagen Türkiye yetkililerinin geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamaya göre, Passat'ın üretiminin hala devam ettiğini ve bu konuda resmi bir açıklama olmadığını açıkladı. "Şu anda resmi bir açıklama yok, Passat'ın üretimi Türkiye için 2023'e dek devam edecek."

SUV ARAÇLARA ODAKLANACAKLAR

Alman otomobil sevi Volkswagen, şirketin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Volkswagen Binek Otomobil Genel Müdürü Gino Bottaro'nun yaptığı açıklamalar, Volkswagen'in SUV tipine her zamankinden daha fazla önem verdiğini ortaya koydu.

"2024'ten itibaren satışa sunacağımız elektrikli SUV modellerimizle SUV sayısı 11 olacak. SUV satış oranımızı bu yıl yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyoruz." diyen Bottaro, mevcut koşullarda 6 SUV modeli olduğunu hatırlattı. Sadece bununla yetinmeyeceklerini bildiren Volkswagen yöneticisi, önümüzdeki yıllarda SUV model sayısının daha da artacağını belirtti.

Haberler.com - Gündem