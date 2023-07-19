Volkswagen Passat 2023 Fiyat Listesi ve Özellikleri

Volkswagen Passat ülkemiz dahil tüm dünyada özellikle aşiret paket olarak lanse edilen modelle önemli satış başarılarına imza attı. Passat 2023 fiyat listesi ve özellikleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

Volkswagen Passat ülkemiz dahil tüm dünyada özellikle aşiret paket olarak lanse edilen modelle önemli satış başarılarına imza attı. Maalesef geçtiğimiz yıllarda sedan modelinin üretimi durduruldu ve bir süre daha yola Variant ve Alltrack versiyonlarıyla devam etme kararı alındı. Peki ülkemizde satışı bulunan bu station wagon Passat modelleri neler sunuyor ve 2023 fiyatları ne kadar? İşte Passat 2023 fiyat listesi!

Passat 2023 fiyat listesi ve özellikleri

Passat Variant; 1.5 litre 400 Nm tork ve 150 PS güç üretebilen 4 silindirli benzinli bir motora sahip. 7 ileri DSG şanzımanla gelen aracın ortalama yakıt tüketimiyse 6,7 litre seviyelerinde. Bunun dışında Business ve Elegance olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Aracı daha konforlu ve güvenli hale getiren yorgunluk tespit sistemi, görsel park desteği, anahtarsız çalıştırma gibi birçok özellik standart olarak iki pakette de yer alıyor.

Biraz daha üst düzey araç arayanlara ise Passat Alltrack sunuluyor. Modelde 2.0 litre 400 Nm tork ve 200 PS güç üretebilen dizel bir motor mevcut. Ortalama yakıt tüketimiyse 6,1 litre. Araçta tek bir donanım paketi mevcut ve bu yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma dahil birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

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Passat Variant fiyat listesi