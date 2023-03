Volkswagen'in elektrikli araç ailesine yeni üye: ID. 2all

Elektrikli mobilite atağına devam eden Volkswagen, Avrupa satış fiyatı 25 bin Euro'nun altında olacak, tamamen elektrikli yeni konsept modeli ID. 2all'u tanıttı.

Volkswagen'in yeni tasarım dilini taşıyan, önden çekişli, 450 km'ye kadar menzile sahip model; Yarı Otonom Sürüş Asistanı "Travel Assist", IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak. Yeni MEB Entry platformuna dayalı olarak üretilecek ID. 2all, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli araç modelinden biri olacak.

Volkswagen'i gerçek bir Love Mark yapma hedefiyle hızlı ve temelden bir dönüşüm içinde olduklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schafer, "ID. 2all, markayı nereye götürmek istediğimizi gösteren bir model. Müşterilerimize yakın olmak ve harika bir tasarımı, en iyi teknolojiyle birlikte sunmak istiyoruz. Elektrikli mobiliteyi kitlelere ulaştırmak için dönüşümü hızla uyguluyoruz." dedi.

Volkswagen, ID. 2all'ın seri üretim versiyonunun başlangıç fiyatının, Avrupa pazarı için 25 bin Euro'nun altında olmasını ve modeli 2025 yılında müşterilere sunmayı hedefliyor.

Volkswagen'in odak noktasının her zaman müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimleri olduğunu söyleyen Satış, Pazarlama ve Satış Sonrasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Imelda Labbe ise "Volkswagen'in bilinen özelliklerini yeni mobilite dünyasına aktarıyoruz: yüksek kalite ve işçilik, üstün yazılım ve gerçek katma değerli dijital hizmetler." şeklinde bilgi verdi.

ID. 2all'un Volkswagen Grubu'nun modüler elektrikli platformunun (MEB) en son versiyonu üzerine geliştirildiğini belirten Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz: "ID. 2all, ilk önden çekişli MEB aracı olacak. Yeni MEB Entry platformunun sağladığı esneklikle teknoloji ve günlük kullanılabilirlik açısından yeni standartlar belirleyeceğiz." dedi.

Geliştirilmiş MEB Entry platformunun yanı sıra; ID. 2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW/226 PS güce sahip güçlü bir elektrik motoruna sahip model, 450 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabilecek.

ID. 2all'da tasarıma daha fazla odaklandığını belirten Volkswagen Binek Araç Tasarım Departmanı Başkanı Andreas Mindt de "ID. 2all, Volkswagen'in istikrar, beğeni ve heyecan gibi üç temele dayanan yeni tasarım dilinin ilk gösterimini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Dost canlısı ifade, dinamik görünüm ve yeni C sütunu imzası

Daha önce ilk Golf modeli için geliştirilen C sütunu tasarımı, ID. 2all'da görülen yeni tasarım dilinin odağında yer alıyor. ID. 2all, bu imza tasarımın yeniden yorumlandığı ilk Volkswagen modeli. Konsept otomobilin öne çıkan diğer tasarım özellikleri arasında net ve güçlü bir duruşa sahip gövde, dost canlısı bir ifade, dinamik görüntü ve zamansız zarafet yer alıyor.

Ferah, yüksek kaliteli, kolay kullanım

İç mekanda da yeni tasarım dili net bir şekilde görülüyor. Yüksek kaliteli görünüm, kolay kullanıma sahip bilgi-eğlence sistemi ve ayrı bir klima bloğu ile karakterize edilmiş. Bagaj hacmi oldukça cömert ve daha yüksek sınıf modellerde görülen değerleri bile aşıyor: 490 – 1330 litre.

2026'ya kadar on yeni elektrikli model

ID. 2all'un seri üretim versiyonu, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli modelden biri olacak. 2023 yılı içinde makyajlı ID.3, ID.7 sedan ve ID.Buzz'ın uzun şasi versiyonu tanıtılacak. 2026'da kompakt bir elektrikli SUV'u sunmayı planlayan Volkswagen, tüm zorluklara rağmen fiyatı 20 bin Euro'nun altında olan yeni bir elektrikli otomobil üzerinde de çalışıyor. Böylece pazardaki en geniş elektrikli araç yelpazesine sahip olacak olan Volkswagen, Avrupa satışlarındaki elektrikli araç pazar payını yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyor.

ID. 2all Teknik Özellikler

Çekiş sistemi: Önden çekiş

Elektrik motoru gücü (kW / PS): 166/226

Menzil: ~450 km (WLTP)

Şarj süresi: %10'dan %80'e ~20 dk

0–100 km/s: Maksimum hız: 160 km/s

Uzunluk: 4050 mm

Genişlik: 1812 mm

Yükseklik: 1530 mm

Aks genişliği: 2600 mm

Bagaj hacmi: 490/1330 lt

Lastikler: 225/40 R20

