Volkswagen ID.7 CES'te sahne alıyor

Volkswagen'in ID.4'ten sonra MEB temelli ikinci global modeli olacak ID.7, Las Vegas'ta 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES Fuarı'nda sergilenecek.

Marka, Haziran ayında Çin'de tanıttığı aerodinamik tasarıma sahip ve 700 kilometreye kadar (WLTP) menzil sunan ID.AERO konsept modeli ile ID.7'nin ilk sinyallerini vermişti. Model, fuarda ışık efektleri ve çok katmanlı boyayla sağlanan akıllı kamuflajlı versiyonuyla tanıtılacak. İnteraktif bir özelliğe sahip akıllı kamuflaj, ID. Ailesinin dijitalleşme sürecinin bir sonraki adımını da simgeliyor.

ID.7 ile Volkswagen'in elektrikli model yelpazesini üst segmentlere doğru genişlettiklerini ifade eden Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer "ID.7, 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığımız on yeni elektrikli modelden birisi olacak. Sedan model, üst düzey teknoloji ve kalite özellikleri taşıyacak. Amacımız, müşterilerimize her segmentte uygun modeller sunmak." dedi.

ID.7 yenilikçi bir klima ve konfor deneyimi sunuyor

Volkswagen, CES'te sergilediği MEB temelli son modeliyle müşteri geri bildirimlerine yanıt veriyor ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor. ID.7'de standart olarak sunulan yeni ekran konseptinde, Head-up display, 15 inç ekran, bilgi ve eğlence sistemine entegre yeni klima kumandaları ve aydınlatmalı "touch slider" gibi bir dizi yenilik bulunuyor.

Akıllı hava çıkışlarına sahip yeni klima konsepti, çok sayıda fonksiyon sunuyor. Örneğin ID.7, sürücünün yaklaştığını anahtarından algılayabiliyor ve daha sürücü araca binmeden sıcak yaz günlerinde iç mekanı soğutmaya, soğuk kış günlerinde ise ısıtmaya başlıyor. Yeni tasarlanan "Akıllı Hava Çıkışları" içerdeki hava akımını kontrol ediyor ve havayı mümkün olan en kısa sürede geniş alanlara dağıtmak için dinamik olarak hareket ediyor. Bu fonksiyonlar yeni büyük ekranda görüntülenebiliyor ve her kullanıcı için ayrı ayrı etkinleştirilip ve kaydedilebiliyor. Özel istekler, sesli komutlar kullanılarak etkinleştirilebiliyor. Örneğin, sürücü "Merhaba Volkswagen, ellerim üşüyor!" dediğinde, ID.7 direksiyon simidi ısıtma fonksiyonunu başlatarak yanıt veriyor. Aynı zamanda sıcak hava akımı, ellere doğru yönlendiriliyor.

Sıra dışı interaktif kamuflaj konsepti

Las Vegas'taki CES'te Volkswagen, ID.7'nin zekasını oldukça özel bir şekilde gösterecek. Kamuflajlı sedan ID.7, interaktif olarak aydınlatılan eşsiz boya kaplama ile yapılan dijital bir tasarıma sahip. Araca uygulanan 40 kat boyanın bazıları iletken, bazıları yalıtkan özelliklere sahip. Aracın toplam 22 alanı ayrı ayrı kontrol ediliyor ve üst boya tabakasının altından elektrolüminesans ile aydınlatılıyor. Aracın her iki yanında yer alan QR kodları, fiziksel ve dijital dünyalar arasında bir arayüz sağlıyor. QR kodu teması tüm bu kamuflajı daha da ileri bir seviyeye taşıyor ve aracın final görünümünü de gizliyor.

MEB sayesinde aerodinamik tasarım ve geniş iç mekan

ID.7, tamamen elektrikli ID. model ailesinin tasarım dilini takip ediyor. Sedanın kendine has özellikleri arasında, hem enerji tüketimini azaltmaya hem de menzili artırmaya yardımcı olan aerodinamik ön bölüm ve tavan tasarımı yer alıyor. Ön tarafta bulunan hava girişleri, havayı aracın yanlarından arkaya doğru yönlendiriyor. Böylece aracın yan taraflarında hava akışını azaltan bir hava perdesi oluşturuyor. Arkaya doğru eğimli tavan tasarımı sayesinde oldukça iyi bir sürtünme katsayısına sahip ID.7, yaklaşık 700 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabiliyor.

ID. ailesindeki diğer tüm modeller gibi ID.7 de Volkswagen Grubu'nun MEB modelini temel alıyor. Model, uzun aks mesafesi (2,97 metre) sayesinde iç mekanda avantaj sağlıyor ve özellikle ferah bir his veren lüks bir sedan karakterine sahip oluyor.

ID.3, ID.4, ID.5 ve sadece Çin pazarında sunulan ID.6 modelleri ile yeni ID. Buzz'un ardından ID.7, ID. ailesinin altıncı ve ID.4'ten sonra MEB temelli ikinci global modeli ünvanını taşıyor. Elektrikli sedanın üç büyük pazar olan Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satışa sunulması planlanıyor. Avrupa pazarına sunulacak ID.7, Volkswagen Emden fabrikasında üretilecek. 2023 yılı ikinci çeyreğinde dünya prömiyeri gerçekleşecek seri üretim versiyonunun, 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

>