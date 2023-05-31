Volkswagen, Hefei'de elektrikli araçlar için Ar-Ge merkezi kuracak

Volkswagen, Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de tam elektrikli otomobillere yönelik bir Ar-Ge, inovasyon ve tedarik merkezi kurmak üzere yatırım anlaşması imzaladı. Yaklaşık 1 milyar euro tutarında yatırım yapılacak olan yeni şirkette 2.000 Ar-Ge ve satın alım uzmanının çalışması bekleniyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde inşaatı devam eden Volkswagen Anhui MEB (Modüler Elektrikli Sürüş Matrisi) fabrikasının atölyesi görülüyor, 4 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

HEFEİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Volkswagen, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de tam elektrikli otomobillere yönelik bir Ar-Ge, inovasyon ve tedarik merkezi kurmak üzere yatırım anlaşması imzaladı.

Salı günü Hefei Ekonomik Kalkınma Bölgesi'yle sözleşme imzalayan Volkswagen, yeni şirketin 2024'ün başlarında faaliyete geçmesi için yaklaşık 1 milyar euro (yaklaşık 1,07 milyar ABD doları) tutarında yatırım yapılacağını duyurdu. Yeni şirkette 2.000 Ar-Ge ve satın alım uzmanının çalışması bekleniyor.

İmza töreninde konuşan Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "Merkezi Hefei'de bulunan ve proje adı 100% TechCo olan şirket, grubun dünyada kendi türündeki en büyük tesisi olacak. Şirket, araçları ve bileşen Ar-Ge ekiplerini, satın alma ile birleştirecek ve yerel tedarikçilerin en yeni teknolojilerini entegre edecek" şeklinde konuştu.

Brandstaetter, merkezin yeni ürün ve teknoloji geliştirme süresini kademeli olarak yaklaşık yüzde 30 oranında kısaltmasının beklendiğini söyledi.

Brandstaetter, "İlgili hükümet departman ve yetkililerinin desteği sayesinde kısa sürede anlaşmaya varabildik. Bu Çin'e özgü hız, 'Çin'de Çin için' kalkınma stratejimizi ileri götürerek piyasayı belirleyen trendleri erken aşamada ele alma ve inovasyon hızını büyük ölçüde artırma yolunda kritik önem taşıyor" dedi.