Volkswagen Golf Black Edition: Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen, popüler Golf hatchback modeli için Black Edition adlı özel bir versiyon tasarladı. Golf Black Edition, daha sert bir görünüm için hem iç hem de dış tasarımında koyu kaplamaya yer veriyor. İngiltere'de satışa sunulacak olan araç, ortalama bir performans sunacak ve farklı motor seçenekleriyle satışa çıkarılacak. Fiyatı ise 32 bin sterlinden başlıyor.

Volkswagen, popüler Golf hatchback modeli için Black Edition adlı özel bir versiyon tasarladı. Adından da anlaşılacağı üzere Golf Black Edition, daha sert bir görünüm için hem iç hem de dış tasarımında çok daha koyu kaplamaya yer veriyor.

Volkswagen Golf Black Edition özellikleri

İlk aşamada sadece İngiltere'de satışa sunulması planlanan Golf Black Edition, ortalama bir performans vadediyor. Şirketin açıklamasına göre Golf ve Golf R-Line modellerinin üzerinde, ancak Golf GTI ve Golf R modellerinin altında yer alacak.

Araç tasarımı 2023 modelleriyle aynı tutulurken, birkaç ufak değişiklik yer alıyor. 18 inç siyah alaşım jantlar, renkli arka camlar, gündüz farlarına sahip LED ışıklandırmalı farlar ve siyah dış aynalar ve kapı kolu dikkat çekiyor.

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Kabinde deri döşemeli ve kırmızı dikişli spor koltuklar yer alıyor. Aracın iç aydınlatması 30 adet kişiselleştirilebilir renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Diğer özellikler arasında geri görüş kamerası, kış paketi ve renkli arka camlar bulunuyor.

Volkswagen, Golf Black Edition'ı farklı motor seçenekleriyle satışa çıkaracak. Bunlar 148 beygir gücünde 1,5 litrelik turboşarjlı dört silindir veya 190 beygir gücünde 2,0 litrelik turboşarjlı dört silindir motor olacak.

Volkswagen Golf Black Edition'ın fiyatı İngiltere'de 32 bin sterlinden başlıyor. Standart Golf'ten daha pahalı olsa da, standart modelin yükseltmelerine göre daha fazla tasarruf sunuyor. Bu modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

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