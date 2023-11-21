Volkswagen Fiyat Listesi 2023

Volkswagen, 2023 portföyü itibariyle sıfır otomobil piyasanın en gözde üreticilerinden biri. Bu yıl pek çok modeli karşımıza çıkaran Alman üretici, ülkemizde de pek çok aracı satışa çıkardı. Yeni bir otomobil almayı düşünenler için model model Volkswagen fiyat listesi derlemesini hazırladık.

Volkswagen, 2023 portföyü itibariyle sıfır otomobil piyasanın en gözde üreticilerinden biri. Bu yıl pek çok modeli karşımıza çıkaran Alman üretici, ülkemizde de pek çok aracı satışa çıkardı. Yeni bir otomobil almayı düşünenler için model model Volkswagen fiyat listesi derlemesini hazırladık.

Güncel Volkswagen fiyatları!

Volkswagen, 2021 model olan birçok aracını şu an bayilerinde satmakta. Bahsettiğimiz otomobiller, binek araç sınıfında ve sizin ihtiyacınıza göre şekilleniyorlar. İçeriğimizdeki fiyatlar "tavsiye edilen anahtar teslim" fiyatlarıdır. Bayiler farklı fiyatlardan satış yapıyor olabilir. Bununla ilgili kesin bilgi alabilmek için bayiye gitmeden önce telefonla fiyat bilgisini sorabilirsiniz.

Volkswagen Polofiyat listesi

ModelDonanımFiyat Polo 1.0 80 PS ManuelImpression?922,800.00Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,023,600.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGLife?1,104,800.00Polo 1.0 TSI 95 PS DSGStyle?1,275,300.00

Volkswagen T-Cross fiyat listesi

ModelDonanımFiyat T-Cross 1.0 TSI 110 PS ManuelLife?1,124,400.00T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,285,400.00T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,396,100.00

Volkswagen Taigo fiyat listesi

ModelDonanımFiyat Taigo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife?1,224,100.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGLife?1,394,500.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGStyle?1,570,500.00Taigo 1.0 TSI 110 PS DSGR-Line?1,638,400.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,673,000.00Taigo 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1,790,000.00

Volkswagen Golf fiyat listesi

ModelDonanımFiyat Golf 1.0 TSI 110 PS ManuelImpression?1,144,400.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGLife?1,361,100.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGStyle?1,535,000.00Golf 1.0 eTSI 110 PS DSGR-Line?1,598,800.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGStyle?1,634,300.00Golf 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line?1,745,700.00

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Volkswagen T-Roc fiyat listesi

ModelDonanımFiyat T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGLife?1,530,900.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGStyle?1,679,000.00T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSGR-Line?1,835,600.00

Volkswagen Tiguan fiyat listesi

ModelDonanımFiyat Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGLife?1,779,100.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGElegance?2,083,400.00Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSGR-Line?2,221,500.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGElegance?3,126,000.00Tiguan 2.0 TDI SCR 200 PS DSGR-Line?3,347,200.00

Volkswagen Passat fiyat listesi