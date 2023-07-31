Volkswagen Grubu, ikinci çeyrekte elektrikli otomobil satışlarını yüzde 53 artırarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, geçtiğimiz yıla göre satışlarını yüzde 18 artırarak toplamda 2 milyon 331 bin 500 araç sattı. Volkswagen, elektrikli otomobil satışlarındaki başarısıyla dikkat çekti.

Temmuz ayının son günlerinde Volkswagen de ikinci çeyrek sonuçlarını bizlerle paylaştı. Bünyesinde yer alan markalar ile birlikte geçtiğimiz yıla göre önemli satış başarıları yakalayan şirketin özellikle elektrikli otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti.

Volkswagen, elektrikli otomobil satışlarını yüzde 53 artırdı

Volkswagen Grubu, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2 milyon 331 bin 500 küresel araç satışı bildirdi. Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley, Ducati, MAN ve Scania gibi markaları barındıran şirket, böylece satışlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırmış oldu.

Ayrıca yılın ilk yarısında toplamda 4 milyon 372 bin 200 adet araç satışı yapan şirket, bu anlamda da 2022 yılına göre yüzde 12,8'lik bir gelişme gösterdi. Her anlamda geçtiğimiz yıla göre daha başarılı bir yıl geçiren Volkswagen'in elektrikli araç satışlarındaki artış ise oldukça dikkat çekici.

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Volkswagen Grubu, ikinci çeyrekte 180 bin 600 adet tamamen elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Wolfsburg merkezli dev otomobil şirketi böylece geçtiğimiz yıl gerçekleşen satışları yüzde 53 oranında artırmış oldu. Şirket bu rakamlarla birlikte elektrikli araçlar konusunda en başarılı yılını geçirdi.

Toplamda 180 bini aşan bir rakama ulaşan şirkette en çok elektrikli otomobil satışını ise 94 bin 800 adet ile Volkswagen gösterdi. Volkswagen'i 41 bin 100 adet ile Audi ve 18 bin 900 satış ile Skoda takip ediyor. Seat/Cupra toplamda 9 bin 700 araç satarken, Porsche ise geçtiğimiz çeyrek 8 bin 839 satış gerçekleştirdi.

En çok satan elektrikli otomobiller:

Volkswagen ID.4/ID.5 – 59,300

Audi Q4 e-tron – 26,700

Volkswagen ID.3 – 26,200

Skoda Enyaq iV – 18,900

Audi e-tron/Q8 e-tron – 9,800

Cupra Born – 9,700

Porsche Taycan – 8,839

Volkswagen, yakaladığı satış adedi ile elektrikli otomobil konusunda iddiasını ortaya koymuş durumda. Ancak Alman otomobil devi bu rakamların da üzerine çıkarak Tesla'yı geçmek istiyor. Peki siz Volkswagen Grubu ve elektrikli otomobil modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.