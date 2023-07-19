Volkswagen, Çin'deki elektrifikasyon sürecini hızlandırıyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek ve elektrifikasyon sürecine geçişi hızlandırmak için adımlar atıyor. Şirket, yeni enerjili araç teslimatlarını artırırken, elektrikli araç yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, yerel araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmek için Çinli teknoloji şirketleriyle işbirliği yapıyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen SAIC Volkswagen ID.6 X, 24 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

TİANJİN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin pazarındaki varlığını sağlamlaştırmak isteyen Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, elektrifikasyon sürecine geçişini hızlandırdı.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstatter, "Dirençli piyasa pozisyonuyla, elektrifikasyon sürecine geçişi hızlandırmanın, yerel teknolojik kabiliyetlerimizi geliştirmenin ve işimizi geleceğe tam olarak hazır hale getirmenin temellerini atıyoruz" dedi.

Volkswagen Grubu Çin Grup Satışları Başkanı ve Çin için Volkswagen Binek Otomobil Markası CEO'su Stefan Mecha ise, "Piyasada devam eden fiyat savaşına rağmen 2023'ün ilk yarısındaki satışlarda sağlam sonuçlar elde ettik. NEV modellerindeki belirgin artış, bizi en çok ilgilendiren segmentlerde talebin yükselmekte olduğunu teyit ediyor" diye konuştu.

Volkswagen'in Çin içten yanmalı motorlu (ICE) araç piyasasındaki payı, 2023'ün ilk yarısında yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarken, yeni enerjili araç (NEV) teslimatları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 89.700 adede yükseldi. Otomobil üreticisi, Çin ana karasında ve Hong Kong'da 2023'ün ilk yarısında toplam 1,45 milyon araç teslim etti.

Aralarında Audi, Lamborghini ve Bentley gibi 10 markaya sahip grup, elektrifikasyon stratejisi kapsamında tamamen elektrikli araç yelpazesini 2030'a kadar 30 modele çıkararak Çin'in dinamik şekilde gelişen piyasasındaki güçlü piyasa pozisyonunu sürdürmeyi planlıyor.

Volkswagen, Çin'de yüksek teknoloji şirketleriyle çalışarak elektrikli ulaşımın yanı sıra dijitalleşme ve otonom sürüşe yönelik yerel araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) kapasitesini güçlendiriyor.

Şirket, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) işlevlerinin yanı sıra çip tasarım yeterliliğinin geliştirilmesini güçlendirmek üzere Çin'de önde gelen bir otonom sürüş için donanım ve yazılım çözümleri sağlayıcısı olan Horizon Robotics ile işbirliği yapıyor.

Akıllı işletim sistemlerine yönelik ürün ve teknoloji imalatçısı ThunderSoft ile çalışan Volkswagen, bilgi-eğlence ve bağlantısallık konularındaki uzmanlığını daha da artırıyor.