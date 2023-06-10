Volkswagen, Çin'de tamamen elektrikli araçlara yönelik ilk ortak girişimini kurdu

Volkswagen, Çin pazarına yönelik yerelleştirme stratejisini tam gaz uygulamaya devam ediyor. Volkswagen Anhui, Volkswagen Grubu'nun Çin'de tamamen elektrikli araçlara yönelik kurduğu ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu ilk ortak girişimi.

Volkswagen, Çin pazarına yönelik yerelleştirme stratejisini tam gaz uygulamaya devam ediyor.

Volkswagen Anhui, Volkswagen Grubu'nun Çin'de tamamen elektrikli araçlara yönelik kurduğu ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu ilk ortak girişimi. Şirketin CEO'su Erwin Gabardi'ye göre şirket, grubun Çin'de ve tüm dünyadaki küresel elektrikli ulaşım hamlesi ve karbonsuzlaşma stratejisinin ana gövdesini oluşturuyor.

SES 1 (İngilizce): ERWIN GABARDI, Volkswagen Anhui CEO'su:

"Çinli bir atasözünde denildiği gibi 'tian shi, di li, ren he,' yani doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla olmak her başarılı işletme açısından çok önemlidir.

23,1 milyar RMB (yaklaşık 3,24 milyar ABD doları) tutarındaki planlanan yatırımla, Ar-Ge, imalat ve satış ve servisini de içine alan komple bir değer zinciriyle birlikte yeni bir yeni enerjili araç merkezi inşasını tam hızla sürdürüyoruz.

Çin'in yeni enerjili araç piyasasının hızla geliştiği bir ortamda Hefei kesinlikle doğru yer. Çünkü Volkswagen Anhui, Hefei'nin küresel elektrikli ulaşım merkezi olarak pozisyonu konusunda yerel hükümetle ortak bir vizyonu paylaşıyor.

Volkswagen Anhui'nin yatırım kararı, iyi yatırım fırsatları ve yerel hükümetin yabancı işletmeler için oluşturduğu piyasa ortamına atfedilebilir.

Projenin Anhui'de kurulmasından bu yana hükümet her yönden güçlü destek sağladı. Bunun için içten teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz.

Şu anda 2023'ün sonu itibariyle üretim hattından çıkacak ilk yeşil ve akıllı yeni enerjili araç modelimiz için üretimin başlamasına doğru son hızla hareket ediyoruz.

'Çin'de Çin için' stratejimizi derinleştireceğiz, Çin pazarının yerel taleplerini daha iyi karşılamak üzere yerel Ar-Ge becerilerimizi sürekli geliştireceğiz ve Hefei kentinin ve Anhui eyaletinin kalkınmasına katkıda bulunacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

(XHTV)