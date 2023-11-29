Volkswagen CEO'su Thomas Schafer tarafından paylaşılan bir mesajda, şirketin maliyet düşürme programı kapsamında işten çıkarmalar yapacağı ve rekabetçi olmadığı ifade edildi.

Volkswagen, dünya otomotiv sektörünün öncü markalarından biri olarak, Türkiye dahil birçok ülkede etkin bir şekilde varlığını sürdürüyor. Fakat son zamanlarda sektördeki rekabetçi konumu hakkında bazı endişeler dile getiriliyor.

Volkswagen CEO'su, "artık rekabetçi değiliz" dedi

Yakın zamanda ortaya atılan bir iddiaya göre Volkswagen CEO'su Thomas Schafer tarafından sadece şirket çalışanlarının erişebildiği bir mesaj paylaşıldı. Bu mesajda uzun bir süredir 10,9 milyar dolarlık maliyet düşürme programını uygulayan şirketin, işten çıkarmalar yapacağı ve kemer sıkma politikasına geçeceği ifade ediliyor.

Üstelik CEO, söz konusu mesajda Volkswagen'in mevcut yapı, süreçler ve yüksek maliyetler nedeniyle artık rekabetçi olmadığını dile getirdi. Bu açıklama, otomotiv endüstrisinde büyük dönüşümlere yol açabilir gibi görünüyor.

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Volkswagen, tasarruf programını ilk açıkladığında 2029 yılına kadar herhangi bir şekilde toplu işten çıkarma yapılmayacağının sözünü vermişti. Aktarılan bilgilere göre şirket, bu sözünü tutamayacak kadar kötü bir noktada. Yani personel çıkarma yapılacak. Tabii bu noktada firmanın bir çözümü var.

CEO Thomas Schafer'ın bu mesajının ardından şirket yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda söz alan İnsan Kaynakları Kurulu Üyesi Gunnar Killian, kısmi veya erken emeklilik anlaşmaları ile işten çıkarma yapılacağını dile getirdi.

Ayrıca sözlerine, 10,9 milyar dolarlık maliyet düşürme hedefi için personel sayısının azaltılması bir yana diğer önlemlerin daha fazla etkili olacağını da ekledi.

Volkswagen nasıl bu duruma geldi?

Virüs salgını ve savaş gibi dünya için önemli olaylar, pek çok marka için tedarik problemleri yarattı ve bu da maliyetlerin oldukça artmasına sebep oldu. Bundan en çok etkilenen şirketlerden biri de Volkswagen oldu.

Bu sıkıntılı dönemlerde Çinli üreticilerin uygun fiyatlı araçlar piyasaya sürmesi ve daha da rekabetçi bir ortam yaratması, maliyetler artmasına rağmen Volkswagen'i büyük kampanyalar düzenleme gibi adımlar atma mecburiyetinde bıraktı. Sonuç olarak şirketin kar oranı düştü.

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