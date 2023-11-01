Volkswagen, Çekya'da batarya fabrikası kurma kararını erteledi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, piyasa koşulları nedeniyle Çekya'da elektrikli araçlar için bir batarya fabrikası kurulması konusunda karar veremedi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in piyasa koşulları nedeniyle Çekya'da elektrikli araçlar için bir batarya fabrikası kurulması konusunda karar veremediği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Çek hükümetinden gelen teşviklere ve baskılara rağmen, Volkswagen yönetimi, Orta Doğu Avrupa'da olası batarya fabrikasının yeri konusunda halen bir karar veremedi.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin açıklamasında, Avrupa'da elektrikli hareketliliğin (elektromobilite) daha yavaş ilerlemesi dahil olmak üzere piyasa koşulları nedeniyle, şu anda Avrupa'da ek lokasyonlara karar vermek için herhangi bir ticari neden bulunmadığını belirtti.

Blume, daha önce Prag'da Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya gelmişti.

Fiala ise Volkswagen'in batarya konusunda kararını verememesinin hayal kırıklığı oluşturduğunu belirterek, "Daha fazla bekleyemeyiz." dedi.

Volkswagen'in büyük batarya fabrikası yatırım yarışında Çekya hükümeti yer olarak eski Pilsen-Line askeri havaalanını önermişti. 1,550 metre uzunluğunda bir piste sahip olan havaalanı daha önce Çekya ordusu için stratejik bir rezerv olarak tutuluyordu.

Şirketin Orta Doğu Avrupa'daki olası batarya fabrikasının lokasyonu için Çekya'nın yanı sıra son zamanlarda??????? Polonya ve Macaristan'ın adı da olası adaylar arasında geçiyordu.

Alman otomobil üreticisinin söz konusu fabrikasının yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam oluşturması bekleniyordu. Otomotiv endüstrisi Çekya'nın gayri safi yurt içi hasılasına yaklaşık yüzde 10 oranında katkıda bulunuyor.

Volkswagen Grubu ve pil şirketi PowerCo, bugüne kadar batarya üretimi için Almanya'da Salzgitter, İspanya'da Valencia ve Kanada'da St. Kombine'ni seçmişti.