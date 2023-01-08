Volkswagen Arena, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı etkinlik salonudur. Birçok maç, konser vb. etkinliklerin bulunduğu Volkswagen Arena'ya nasıl gidilir? Volkswagen Arena İstanbul nerede, hangi il ve ilçede bulunuyor? merak edildi. İşte detaylar...

Volkswagen Arena nerede? Volkswagen Arena'ya nasıl gidilir? Volkswagen Arena ulaşım yöntemleri neler? Volkswagen Arena'ya hangi otobüsler, hangi hatlar gidiyor? Ayrıntılar sizlerle...

VOLKSWAGEN ARENA NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

Volkswagen Arena, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı etkinlik salonudur. Volkswagen Arena'nın stratejik önceliği, canlı konser ve performans sanatları olmakla beraber; mekân kurumsal etkinliklerden ödül törenlerine, moda şovları, TV programlarından basketbol maçları, boks mücadeleleri, oyun turnuvaları ve diğer spor müsabakalarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesine ev sahipliği yapar. En önemli özelliği, Türkiye'de en iyi ses akustiğine sahip büyük kapasiteli salonu olmasıdır. Arena'nın kapasitesi etkinliklere göre farklılık göstererek 4.500'den 6.500'e kadar çıkmaktadır. Bina içerisinde 14 tane bar, 1 tane büfe, 1 tane pub, Volkswagen'e ait VIP fuaye alanı, küçük çaplı kokteyller için lounge, kalabalık etkinlere yetecek kapasitede vestiyer ve 9 adet çoklu WC mevcuttur. Salonun basketbol oyunları için kapasitesi ise 5.240'tır. Volkswagen Arena, Maslak'ta yer alan UNIQ İstanbul Kültür Kompleksi'nin içinde yer alır.

Volkswagen Arena'nın 1.200 araçlık otoparkı ve 24 locası vardır.

VOLKSWAGEN ARENA'YA NASIL GİDİLİR?

Volkswagen Arena, Maslak'ta yer alan UNIQ İstanbul Kültür Kompleksi'nin içinde yer alır.