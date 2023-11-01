İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler'de üst düzey bir istifa gerçekleşti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üst düzey yöneticilerinden Volker Türk, örgütün İsrail'in gerçekleştirdiği ''soykırımı'' durduramadığı gerekçesiyle çok sert bir istifa mektubu yazarak görevinden ayrıldı. Volker Türk kimdir? Volker Türk, Türk mü?

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında 26. günde devam ederken, Birleşmiş Milletler'de dikkat çeken bir istifa gelişmesi yaşandı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üst düzey yöneticilerinden Volker Türk, örgütün Gazze'deki "soykırımı" durduramadığını gerekçe göstererek zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı. Peki, Volker Türk kimdir? Volker Türk, Türk mü?

VOLKER TÜRK KİMDİR?

Doğum : 1965 (58 yıl yaşında), Linz, Avusturya

Volker Türk (d. 1965)[1] Avusturyalı bir avukat ve Birleşmiş Milletler yetkilisidir. 17 Ekim 2022'den beri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri'dir.

Eğitim

Linz'de doğan Türk, Linz Üniversitesi'nden hukuk yüksek lisansı ve Avusturya'daki Viyana Üniversitesi'nden uluslararası hukuk alanında doktora derecesi aldı. Viyana Üniversitesi'ndeki doktora tezi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bürosu ve onun görev alanı üzerineydi ve tezi 1992'de Berlin'deki Duncker & Humblot yayınevi tarafından yayımlandı.

Kariyer

Türk, 1991 yılında BM'de çalışmaya başladı ve Kuveyt'te Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen geçici bir görevde bulundu. Daha sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bünyesinde Malezya, Kosova, Bosna-Hersek ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2009'da Cenevre'deki BMMYK genel merkezinde Uluslararası Koruma Bölümü Direktörü oldu.[5][6] Şubat 2015'te Korumadan Sorumlu Yüksek Komiser Yardımcısı olarak atandı ve bu onu Avusturyalı en üst düzey BM yetkilisi yaptı.

Türk, 18 Nisan 2019'da BM Genel Sekreteri António Guterres tarafından Fabrizio Hochschild Drummond'un yerine BM Sekreterliği'ndeki Genel Sekreterlik İcra Ofisi'nde Stratejik Koordinasyondan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

Türk, 2021-2022 yılları arasında Genel Sekreterlik İcra Ofisi'nde Politikalardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, 2022-günümüz

8 Eylül 2022'de Genel Kurul'da yapılan olumlu oylamanın ardından Türk, Şilili Michelle Bachelet'in yerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne seçildi; o zamanki diğer adaylar arasında Federico Villegas ve Adama Dieng vardı.17 Ekim 2022'de görevine başladı.

Türk, 17 Nisan 2023'te Rus yetkililere, vatana ihanet de dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif siyasetçisi Vladimir Kara-Murza'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Türk, cezanın "Rusya Federasyonu'nda hukukun üstünlüğüne ve sivil alana yeni bir darbe" olduğunu söyledi.