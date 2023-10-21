Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Volkanovski hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Volkanovski'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Volkanovski kimdir? UFC dövüşcüsü Alexander Volkanovski kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Volkanovskihakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Volkanovski'nin hayatını araştırıyor. Peki, Volkanovski kimdir? UFC dövüşcüsü Alexander Volkanovski kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ALEXANDER VOLKANOVSKİ KİMDİR?

Alexander Volkanovski (29 Eylül 1988 doğumlu), Avustralyalı profesyonel karma dövüş sanatçısıdır. Şu anda Ultimate Fighting Championship'in (UFC) Tüy siklet bölümünde yarışıyor ve şu anki UFC Tüy Siklet Şampiyonu. Aynı zamanda eski bir Avustralya Dövüş Şampiyonası (AFC) Tüy Siklet şampiyonudur. Volkanovski, UFC'ye ilk çıkışından önce 2015 yılında profesyonel boksör olarak yarıştı. 22 Ağustos 2023 itibarıyla UFC erkeklerde pound başına pound sıralamasında 2. sırada yer alıyor.

Volkanovski, 29 Eylül 1988'de Yeni Güney Galler'in Wollongong şehrinde doğdu. Babası Yugoslavya , SR Makedonya'nın (şimdiki Kuzey Makedonya ) Beranci köyünde doğdu, annesi ise Yunanistan'dan. Alex, küçük yaşta Greko-Romen güreşine başladı ve 12 yaşında iki kez ulusal şampiyonluk kazandı. 14 yaşında güreşi bırakmaya karar verdi ve bunun yerine odaklandı. Ragbi liginde ön kürekçi olarak kariyerine devam ediyor. Volkanovski gençlik yılları boyunca Lake Illawarra Lisesi'ne gitti ve mezun olduktan sonra beton ustası olarak çalıştı.