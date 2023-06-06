Volkan Öngel kimdir? Beykent Üniversitesi Rektörü Volkan Öngel kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere 13 özel ve devlet üniversitesine rektör ataması yapıldı. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atanan isim ise merak edildi. Peki, Volkan Öngel kimdir? Beykent Üniversitesi Rektörü Volkan Öngel kaç yaşında, nereli?