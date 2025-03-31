VOLKAN KONAK NASIL ÖLDÜ? Volkan Konak'ın hastalığı neydi?

31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Volkan Konak'ın yaşamını yitirmesi sonrası, hayranları ve sevenleri ölüm sebebine dair detayları merak ediyor. "Volkan Konak kalp krizi mi geçirdi?", "Volkan Konak'ın sağlık durumu nasıldı?" gibi sorular büyük ilgi görüyor. İşte Volkan Konak'ın vefatıyla ilgili tüm detaylar ve ilk açıklamalar...

VOLKAN KONAK NASIL ÖLDÜ?

Ünlü sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 günü KKTC'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında sahnede aniden fenalaşarak yere yığıldı. Sahnede yapılan ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Konak'ın vefat ettiği açıklandığında 58 yaşındaydı.

VOLKAN KONAK'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Volkan Konak'ın sahnede geçirdiği rahatsızlık kalp krizi olarak değerlendirildi. Ancak menajeri Polat Yağcı yaptığı açıklamada, sanatçının ölümüne beyin kanamasının da neden olabileceğinden şüphelenildiğini belirtti. Volkan Konak'ın daha önce bilinen ciddi bir hastalığının bulunmadığı bildirildi.

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