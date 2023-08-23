Volkan Konak eşi Selma Konak kim? Volkan Konak kaç kez evlendi?

Volkan Konak, 31 yıl sonra Selma Konak ile düğün yaptı. Düğünden paylaşılan fotoğrafların ardından Volkan Konak'ın eşi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Volkan Konak eşi Selma Konak'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Selma Konak kimdir araştırılmaktadır. Peki, Volkan Konak eşi Selma Konak kim? Volkan Konak kiminle evlendi? Detaylar haberimizde...

VOLKAN KONAK EŞİ KİM?

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler. Evlendikleri dönemde maddi imkansızlık yaşayan çift, sade bir nikahla evlenmişti. 3 çocuk sahibi olan Konak çifti, hayallerini 31 yıl sonra gerçekleştirerek bir düğün yaptı. Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işlemeli detaylı gelinlik tercih ederken Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir damatlık giydi.

"HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜNÜ YAPTILAR"

Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan yapımcı Polat Yağcı, "Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma" ifadelerini kullandı.