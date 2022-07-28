Volkan Gültekin kimdir? Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Volkan Gültekin kimdir? Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin hayatı ve biyografisi!

Volkan Gültekin kimdir? Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Volkan Gültekin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin hayatı ve biyografisi! Volkan Gültekin kimdir?

 - Güncelleme:

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Volkan Gültekin hakkında araştırmalar yapılıyor. Volkan Gültekin kimdir? Volkan Gültekin kaç yaşında, nereli? Volkan Gültekin hayatı ve biyografisi!

VOLKAN GÜLTEKİN KİMDİR?

Volkan Memduh Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü'dür.

Gültekin kendisini, Siyaset Bilimci, Gazeteci, olarak tanımlamaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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