Volkan Demirel Karagümrük'ten neden ayrıldı, kovuldu mu? Süleyman Hurma neden Volkan Demirel ile yolları ayırdı? - Haberler

Volkan Demirel Karagümrük'ten neden ayrıldı? Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi. Futbolseverler Volkan Demirel Karagümrük'ten neden ayrıldı, kovuldu mu? Süleyman Hurma neden Volkan Demirel ile yolları ayırdı? Volkan Demirel Karagümrük karnesi merak ediliyor. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİREL KARAGÜMRÜK'TEN NEDEN AYRILDI?

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kulübü ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Demirel açıklamasında, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı" ifadelerini kullandı.

TOPU KULÜP BAŞKANINA ATTI

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCULARA TEŞEKKÜR

Açıklamasının devamında futbolculara teşekkür eden genç teknik adam, "Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

FENERBAHÇE HAYALİ

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçın öncesinde konuşan Volkan Demirel, "Benim doğduğum büyüdüğüm Fenerbahçeli Volkan olarak, benim Fenerbahçeli Volkan olmama sebebiyet veren bir camiaya karşı ilk defa rakip olacağım. Daha doğrusu ikinci kez rakip olacağım ama kendi büyüdüğüm evimde rakip olacağım. İnşallah hem onlar adına hem de bizim adımıza güzel bir maç olur." ifadelerini kullanmıştı.

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