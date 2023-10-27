Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
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Bu sezon ilk mağlubiyetini geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında alan Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Kayserispor'a da yenildi. Kayserispor, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek rakibinin iç sahadaki 4 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor Mersin Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Zorlu maçı Kayserispor 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Burak Bekaroğlu'nun kendi ağlarına gönderdiği top ve 47. dakikda Aylton Boa Morte'den geldi. Ev sahibi Hatayspor'un tek golünü ise 68. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov kaydetti.
3 puanı alan Kayserispor 16 puana yükselirken, Hatayspor 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.
Bu sezon sahasında 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Hatayspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak iç sahadaki yenilmezlik serisini noktaladı.