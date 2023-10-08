Volkan Demirel'in öğrencileri kaybetmiyor! Hatayspor, Konyaspor'u da rahat geçti

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor 14 puana yükseldi. Konyaspor ise 9 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri, 3-1 galip gelerek namağlup serisini sürdürmeyi başardı.

4 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ HATAYSPOR

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov, 53. dakikada yine Renat Dadaşov ve 83. dakikada Carlos Strandberg kaydetti. Konuk ekip Konyaspor'un tek golü 32. dakikada Louka Prip'ten geldi.

HATAYSPOR HİÇ KAYBETMEDİ

Volkan Demirel'in takımı, bu sezon oynadığı 8 lig maçından da puan kaybı yaşamadan ayrılmayı başardı. Hatayspor bu süreçte 3 galibiyet alırken, 5 de beraberlik aldı.

KONYASPOR DÜŞÜŞTE

Konyaspor, Hatayspor deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki son 4 maçından galibiyet çıkaramamış oldu. Konyaspor bu süreçte 2 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu.