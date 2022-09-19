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Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Hatayspor hangi takım ile anlaştı? Hatayspor'un teknik direktörü kim?

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Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Hatayspor hangi takım ile anlaştı? Hatayspor'un teknik direktörü kim?

Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Spor Toto Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Hatayspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışında olan Hatayspor'un Volkan Demirel ile anlaştığı iddia edildi. Peki, Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Hatayspor hangi takım ile anlaştı? Hatayspor'un teknik direktörü kim?

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Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Hatayspor'un yeni teknik adamının kim olacağı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel, futbolu bırakmasının ardından teknik direktörlük koltuğunda da isminden söz ettirmeye devam ediyor. En son Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren genç teknik adam, sezon sonunda Karagümrük ile yollarını ayırmasının ardından ismi Hatayspor ile anılmaya başladı. Peki, Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Hatayspor hangi takım ile anlaştı? Hatayspor'un teknik direktörü kim?

Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Hatayspor hangi takım ile anlaştı? Hatayspor'un teknik direktörü kim?

VOLKAN DEMİREL HATAYSPOR İLE ANLAŞTI MI?

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Serkan Özbalta yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Volkan Demirel ile her konuda anlaştığını duyurdu.

Volkan Demirel Hatayspor ile anlaştı mı? Hatayspor hangi takım ile anlaştı? Hatayspor'un teknik direktörü kim?

HATAYSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?


Volkan Demirel 8. Hafta itibarıyla Hatayspor'un teknik direktörlüğü koltuğuna oturdu. Demirel, 2 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında Hatayspor kulübesinde yer alacak.
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Volkan Demirel Hatayspor Gündem Spor Haberler

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