Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Volkan Demirel, futbolu bırakmasının ardından teknik direktörlük koltuğunda da isminden söz ettirmeye devam ediyor. En son Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren genç teknik adam, sezon sonunda Karagümrük ile yollarını ayırmıştı. Süper Lig'de başka bir takımla anlaşıp, anlaşmadığı ise merak konusu. Peki, Volkan Demirel hangi takımda? Volkan Demirel anlaştı mı? Volkan Demirel nerede?

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun sevilen isimleri arasında yer alan Volkan Demirel, kramponlarını asmasının ardından futboldan kopamamış ve teknik adam olmaya karar vermişti. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük ile çalışan ve sezon sonunda Karagümrük ile yolları ayrılan genç teknik adam son dönemde Türk futbolunda en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Volkan Demirel ile ilgili internette araştırma yapan kullanıcılar genç teknik adam ile ilgili internette en çok Volkan Demirel hangi takımda? Volkan Demirel anlaştı mı? Volkan Demirel nerede? sorularını araştırmakta. Volkan Demirel'in yeni takımı ve anlaşma detayları haberimizde.

VOLKAN DEMİREL HANGİ TAKIMDA?

VOLKAN DEMİREL NEDEN AYRILDI?