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Volkan Demirel GS TV'ye ne zaman çıkacak? Volkan Demirel GS TV yardım yayını ne zaman?

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Volkan Demirel GS TV'ye ne zaman çıkacak? Volkan Demirel GS TV yardım yayını ne zaman?

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ailesini ve takımı İstanbul'a götürdükten sonra depremzedelere destek olmak için Hatay'a geri döndü. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Demirel, Galatasaray TV'de de depremzedeler için yardım toplayacak. Peki, Volkan Demirel GS TV'ye ne zaman çıkacak?Volkan Demirel GS TV yardım yayını ne zaman?

Artık herkesin kaptanı! GS TV'ye çıkacak olan Volkan Demirel, Hatay'a geri döndüArtık herkesin kaptanı! GS TV'ye çıkacak olan Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ilk gününde açtığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Volkan Demirel, şehri ve takımı için yaptıklarıyla herkesin gönlüne dokundu. Peki, Volkan Demirel GS TV yardım yayını ne zaman? Volkan Demirel GS TV'ye ne zaman çıkacak?

VOLKAN DEMİREL GS TV YAYINI NE ZAMAN?

Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova "Volkan Demirel hepimizi ağlattı. Kendisini GS TV'ye davet ettik. 'Bağlantı yapıp duygularını anlatır mısın, hem güzel olur. Çünkü taraftarlar seni yanlış tanıdı' dedik" ifadelerini kullanarak Volkan Demirel'e bir davette bulunmuştu. Daveti kabul eden Demirel, GS TV'de depremzedeler için yardım toplayacak.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Volkan Demirel Gündem Haberler

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