Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Sadettin Saran açıkladı!

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli renklere geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni başkan Sadettin Saran, kulübün futbol yapılanmasında önemli bir değişim için kolları sıvadı ve Demirel'e yöneticilik teklif etti. Peki, Volkan Demirel Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Saadettin Saran Volkan Demirel hakkında hangi açıklamalarda bulundu? Sadettin Saran'ın Volkan Demirel planlarının detayları haberimizde...

SADETTİN SARAN'DAN SÜRPRİZ KARAR: VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kulübün geleceği için önemli bir adım attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Saran, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ona yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor. Bu görüşme, Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasında önemli bir değişimin habercisi olarak görülüyor.

VOLKAN DEMİREL'İN FENERBAHÇE KARİYERİ VE SONRASI

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 2002-2019 yılları arasında kalecilik yaparak kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi birçok önemli başarıya imza atan Demirel, 2019 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Ardından, 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. Sonrasında Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'da teknik direktörlük görevlerini üstlendi. 2025 yılı itibarıyla Bodrum FK'dan ayrılan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük deneyimiyle Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİCİLİK TEKLİFİ VE PLANLARI

Sadettin Saran, Volkan Demirel'e Samandıra Tesisleri ve futbol operasyonlarında aktif bir rol üstlenmesi için yöneticilik teklifinde bulundu. Bu teklif, kulübün futbol yapılanmasında deneyimli isimlere yer verme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Saran'ın, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarına farklı görevlerde teklifler yapması da bekleniyor.

DİNAMO ZAGREB MAĞLUBİYETİ SONRASI KRİTİK GÖRÜŞMELER

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1'lik mağlubiyet alarak gruplara puansız başladı. Bu sonuç, kulüpte teknik heyet ve yönetim kanadında hareketliliğe neden oldu. Sadettin Saran, Dinamo Zagreb dönüşünde teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bir araya gelerek kulübün geleceği hakkında kritik görüşmeler yapmayı planlıyor.