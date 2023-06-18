Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genel kurulda yaptığı konuşmada yeni sezonda Türk hoca ile çalışacaklarını açıklarken, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Volkan Demirel Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel mi olacak?

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Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında Ali Koç, Türk hoca ile çalışacaklarını resmen açıklamıştı. Koç, isim vermeden 2 Türk hocanın öne çıktığını belirtirken, bunların kim olduğu netlik kazanmaya başladı. Peki, Volkan Demirel Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü olacak? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel mi olacak?

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLACAK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk hocayla çalışacaklarını açıkladıkları konuşmasında, "Camiayı bilen, hizmet etmiş, o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda İsmail Kartal ve Volkan Demirel ile masaya oturması bekleniyor.

Ali Koç'un anlaşmaya vardığı 2 isimden biri Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetim kurulu ile yapılacak son toplantılarda fikirler alındıktan sonra Koç, son kararını verecek.