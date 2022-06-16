Volkan Can kimdir? Volkan Can mesleği ne, hangi takımlı? - Haberler

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Volkan Can kimdir? Volkan Can mesleği ne, hangi takımlı?

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Volkan Can kimdir? Volkan Can mesleği ne, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Listede yer alan isimlerden Volkan Can merak konusu oldu. Peki, Volkan Can kimdir? Volkan Can mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı, hangi takımlı?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Peki, Peki, Volkan Can kimdir? Volkan Can mesleği ne, hangi kulüpte görev yaptı?

VOLKAN CAN KİMDİR?

Volkan Can, 1982 doğumludur.Genç yaşta Kırklarelispor Başkanı seçilen Volkan Can, Trakya ekibinde önemli başarılara imza attı.

asım 2019'da 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçilen ve 3 yıldır bu görevi de sürdürüyor.

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