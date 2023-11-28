Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan isimlerden biri olan Volkan Bahçekapılı, ünlü futbol adamı Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in eşi olarak bilinir. Peki, Volkan Bahçekapılı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Buse Terim Bahçekapılı kiminle evli? İşte detaylar…

Volkan Bahçekapılı'nın kişisel yaşamı ve kariyeri, birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, Volkan Bahçekapılı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Buse Terim Bahçekapılı kiminle evli? İşte detaylar…

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPAR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon'da doğdu. Bahçekapılı bir iş adamıdır. Aslen Trabzonlu olan Volkan Bahçekapılı, iş dünyasındaki başarılarıyla olduğu kadar aile bağlarıyla da biliniyor. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında Terim'in kızı Buse Terim ile evlenmiştir. Volkan Bahçekapılı, 2 çocuk babasıdır.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI KİMİNLE EVLI?

Ünlü Türk teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı 2014 senesinde Volkan Bahçekapılı ile dünya evine girdi. Çiftin 2 çocuğu bulunmaktadır.