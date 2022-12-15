Volkan Babacan kimdir? Volkan Babacan hangi takımda, kaç yaşında? Volkan Babacan biyografisi!

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VOLKAN BABACAN KİMDİR?

Volkan Babacan (d. 11 Ağustos 1988, Antalya) Türk millî kaleci. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giymektedir.

Futbol kariyerine, Fenerbahçe altyapısında başlamıştır. 2006-2007 sezonuna kadar A takımda sakat veya cezalı olan kaleciler olduğunda 2. kaleci olarak takımda yer almış, sezon başı ve sezon arası kamplarına katılmıştır. 2006-2007 sezonunda ise İstanbulspor'a kiralık gitmiştir.

Ertesi sezon geri dönmüş ve Rüştü Reçber'in ayrılmasıyla takımın 3. kalecisi olmuş, kupa maçlarında görev almıştır. 2008-2009 sezonuna girilirken Serdar Kulbilge'nin de ayrılması ile birlikte takımın 2. kalecisi olmuştur. 2008-2009 sezonunda bütün Türkiye Kupası maçlarında Fenerbahçe'nin kalesini korumuştur.

2010-2011 sezonunda Kayserispor'a kiralanmıştır. Ligin bitmesine 2 ay kala, Kayserispor tarafından sözleşmesi feshedilmiştir, ardından1 Şubat 2012'de Manisaspor'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2014-15 sezonu başında Başakşehir'e transfer olmuştur.

2014-15 sezonunda Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer olmuştur. Burada iki sezonda da tüm maçlarda forma giymiştir. Takımı ile iki kez art arda ligde 4. olmayı başarmıştır.

2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonunda teknik direktör, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir FK'nın 1.kalecisi olarak başarılı bir sezon geçirdi. Türkiye A-Millî takımının değişilmez kalecisi oldu Euro 2016'da 3 maçtada Millî Takımımızın kalesini korudu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin (TPFD) ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde Süper Lig'de 2015-2016 sezonun en iyileri arasında yer aldı.