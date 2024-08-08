Voleybolda hız rekoru kaç, rekoru kim kırdı?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında hız rekoru kırıldı. Peki, Voleybolda hız rekoru kaç, rekoru kim kırdı?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Maçın yıldızı Melissa Vargas, ABD müsabakasında rekor kırdı. Peki, Voleybolda hız rekoru kaç, rekoru kim kırdı?
VOLEYBOLDA HIZ REKORU KAÇ?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında karşılaştığı ABD'yi 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki dördüncü maçında ev sahibi ABD ile karşılaştı.
Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde bulunan Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-2 kazandı.
Son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.
VARGAS'TAN REKOR
Öte yandan milli oyuncu Melissa Vargas, karşılaşmada 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.